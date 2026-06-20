La Libertad Avanza inauguró una nueva sede partidaria en el departamento Chimbas, ubicada en la intersección de calle Salta y Saavedra, en el marco de su estrategia de expansión territorial en la provincia de San Juan.

Con esta apertura, el espacio político suma su tercera sede en funcionamiento, consolidando su presencia en distintos departamentos y avanzando en el objetivo de fortalecer su estructura en toda la provincia.

Del acto participaron el diputado nacional Abel Chiconi, el senador nacional Bruno Olivera, el diputado provincial Fernando Patinella, el dirigente Martín Turcumán, funcionarios nacionales con asiento en San Juan, concejales del espacio, militantes y vecinos del departamento. El referente local Esteban Elizondo fue el encargado de dar la bienvenida a los presentes.

Durante la inauguración, el referente de La Libertad Avanza en San Juan, José Peluc, destacó la necesidad de ampliar la participación política y fortalecer el vínculo con la ciudadanía. “Debemos escuchar a la gente. Estamos ante este desafío y quienes cumplimos funciones públicas tenemos la obligación de pensar siempre en beneficio de la sociedad”, expresó.

Peluc señaló que el objetivo del espacio es recuperar la confianza ciudadana a través de una gestión basada en la transparencia. “El mensaje que tenemos que llevar es la verdad. Nosotros no entregamos bolsones ni planes. Vamos en contra de esa forma de hacer política. Nuestro desafío es devolverle la dignidad a la gente”, afirmó.

En otro tramo de su discurso, se refirió a la administración de los recursos públicos y cuestionó el endeudamiento como herramienta de gestión. “Pedir préstamos para endeudarnos no es nuestra política. Es fácil quejarse por los fondos que no llegan si no sabemos administrarlos. La idea es cambiar con la verdad”, sostuvo.

Asimismo, convocó a militantes y dirigentes a utilizar la nueva sede como un espacio de encuentro y organización política. “Este local es el puntapié inicial para convocar a todos y hacerlos partícipes con respeto. Queremos que los jóvenes ocupen lugares clave porque son un potencial muy importante para el futuro”, manifestó.

La inauguración en Chimbas se enmarca en el plan de crecimiento de La Libertad Avanza en San Juan, con el objetivo de alcanzar presencia en los 19 departamentos de la provincia y consolidar su estructura política a nivel territorial.