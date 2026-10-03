La Libertad Avanza inauguró una nueva sede partidaria en el departamento Iglesia, como parte de la expansión de su estructura territorial en San Juan. El espacio quedó habilitado en calle Huarpes, antes de 8 de Agosto, en la localidad de Rodeo.

El acto contó con la participación del dirigente político Martín Turcuman, quien encabezó la inauguración junto al senador nacional Bruno Olivera y el diputado nacional Abel Chiconi. También participaron dirigentes locales y simpatizantes del espacio libertario.

La bienvenida estuvo a cargo del referente departamental Enrique Montaño, acompañado por Marcia Marinero y Tomás Madero.

Según se informó, la nueva sede tendrá como objetivo funcionar como un espacio para el encuentro, la organización y el desarrollo de actividades partidarias en Iglesia.

Dirigentes y simpatizantes participaron de la inauguración de la nueva sede de La Libertad Avanza en Rodeo. (Gentileza)

El mensaje de Martín Turcuman

Durante el acto, Turcuman transmitió además el saludo del diputado nacional José Peluc, quien no pudo participar debido a cuestiones de agenda.

En su discurso, el dirigente destacó la necesidad de continuar llevando al territorio las ideas del proyecto político encabezado por el presidente Javier Milei.

“Debemos levantar las banderas de este proyecto que lidera Javier Milei. Todo este ordenamiento que se está logrando a nivel nacional debemos plasmarlo aquí, en este lugar, y propagarlo a toda la provincia”, sostuvo.

Turcuman también vinculó el crecimiento del espacio con el acompañamiento ciudadano y planteó que la construcción política requiere incorporar nuevos participantes.

“Nuestro Presidente, junto a todo su equipo, lo está logrando. Esto es posible porque hay convicciones y, a la vez, se está logrando y generando una mayoría”, expresó.

Convocatoria a nuevos integrantes

En otro tramo de su discurso, el dirigente hizo hincapié en la incorporación de personas al espacio político.

“Las mayorías se construyen escuchando y recibiendo a todos aquellos que se quieran sumar”, afirmó.

Finalmente, Turcuman llamó a los dirigentes y militantes a profundizar el trabajo territorial y la convocatoria.

“Hoy la inauguración de este espacio es gracias a que abrimos las puertas a todos los sanjuaninos y argentinos de bien. Hay que salir y convocar a todos para que seamos más y poder seguir dando la batalla cultural que pregona el presidente Javier Milei”, manifestó.

Con la apertura de esta sede, La Libertad Avanza suma un nuevo espacio partidario en San Juan y proyecta continuar con actividades de organización y participación política en Iglesia y otros departamentos de la provincia.