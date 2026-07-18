La Libertad Avanza continúa ampliando su estructura territorial en San Juan y este viernes inauguró una nueva sede partidaria, esta vez en el departamento Santa Lucía. El local está ubicado en calle Colón 159 Sur y se suma a los espacios que el partido viene abriendo en distintos puntos de la provincia.

El acto fue encabezado por el diputado nacional y referente provincial de La Libertad Avanza, José Peluc. También participaron el diputado nacional Abel Chiconi, el diputado provincial Fernando Patinella, el dirigente Martín Turcumán, concejales, funcionarios nacionales y provinciales, además de dirigentes y simpatizantes.

La bienvenida estuvo a cargo del referente departamental Juan Sancassani y de Chiconi, quienes destacaron el crecimiento del espacio y el trabajo de la militancia en Santa Lucía.

Durante su discurso, Peluc resaltó la participación de los jóvenes y las mujeres dentro del partido. “Los jóvenes y las mujeres son los pilares más importantes de este espacio y de todos los espacios que venimos inaugurando. Así que felicitaciones”, expresó.

El legislador nacional sostuvo que La Libertad Avanza buscará seguir consolidando su presencia en cada departamento de San Juan y planteó como objetivo disputar los gobiernos provincial y municipales. “Estamos a un paso de ser gobierno a nivel provincial y también departamental, y vamos a seguir en esta línea”, afirmó.

Peluc también anunció que el espacio impulsará una campaña para informar a los vecinos sobre los recursos que administran los municipios y el destino de los fondos públicos. “Vamos a salir a decirle a la gente de cuánto es el presupuesto de cada municipio y en qué se gasta. Con esta verdad vamos a llegar a la gente para que sepa la realidad y seguiremos hasta donde nos indica Javier Milei”, señaló.

Finalmente, el diputado reafirmó el alineamiento del partido sanjuanino con el proyecto nacional y aseguró que continuarán abriendo espacios en la provincia.