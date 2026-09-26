La Libertad Avanza inauguró una nueva sede en el departamento Ullum, ubicada en el barrio Las Margaritas, en el marco de una actividad que reunió a dirigentes provinciales, vecinos, jóvenes y simpatizantes del espacio. La apertura forma parte de las acciones que el partido desarrolla para ampliar su presencia territorial en San Juan.

La bienvenida estuvo a cargo de la referente departamental, Daniela Salinas, quien recibió a los participantes del encuentro. También estuvieron presentes el senador nacional Bruno Olivera, el diputado nacional Abel Chiconi y el diputado provincial Fernando Patinella, integrantes de la mesa provincial de La Libertad Avanza.

Durante la jornada, Martín Turcuman transmitió además el saludo del diputado nacional José Peluc, referente provincial del espacio, quien no pudo participar presencialmente de la inauguración.

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El mensaje durante la inauguración

Turcuman destacó el rol que cumplen las sedes que el espacio viene inaugurando en distintos puntos de la provincia y planteó que estos lugares deben funcionar como ámbitos de participación.

“Estos espacios deben ser lugares abiertos y participativos donde se puedan debatir, analizar y proponer ideas”, sostuvo durante el acto.

En su discurso también vinculó el trabajo territorial con el proyecto político que encabeza el presidente Javier Milei y afirmó que Argentina enfrenta el desafío de superar una etapa que definió como de “decadencia”.

“Argentina va a salir de esta decadencia de tantos años, con el esfuerzo de todos”, expresó.

Un nuevo espacio en Ullum

El dirigente también convocó a los militantes y simpatizantes a mantener el trabajo territorial y continuar acompañando el proyecto político de La Libertad Avanza.

“Debemos estar firmes y seguir adelante, en este barco que conduce Javier Milei; el puerto está cada vez más cerca”, manifestó Turcuman, quien agregó que el objetivo es continuar trabajando para que ese proyecto “pueda llegar al mejor puerto”.

La nueva sede del barrio Las Margaritas se incorpora así a los espacios de encuentro que La Libertad Avanza viene impulsando en San Juan, con la intención de generar ámbitos para la participación de dirigentes, afiliados, simpatizantes y vecinos del departamento.