La Libertad Avanza presentó un proyecto para excluir de la Cámara de Diputados a Juan Grabois, luego de los incidentes registrados durante un plenario de comisiones en el que se discutía un proyecto de Defensa de la Soberanía Nacional.

La iniciativa fue presentada por la diputada Silvana Giudici y, según informó el bloque oficialista, cuenta con el respaldo de toda la bancada. El planteo sostiene que Grabois incurrió en un “desorden de conducta” durante el debate.

El proyecto se fundamenta en el artículo 66 de la Constitución Nacional, que establece que cada Cámara puede corregir a sus integrantes por desorden de conducta y también excluirlos, pero para ello requiere el voto de dos tercios de los miembros.

Qué ocurrió durante la comisión

El episodio que derivó en el pedido ocurrió el 30 de septiembre, durante un plenario de las comisiones de Defensa Nacional, Relaciones Exteriores y Culto y Legislación Penal.

Durante la reunión se produjeron cruces entre Grabois y diputados de La Libertad Avanza. El legislador de Unión por la Patria se levantó de su lugar y se dirigió hacia el diputado libertario Jairo Guzmán, con quien protagonizó un forcejeo. Otros legisladores intervinieron para separarlos.

Más tarde, Grabois también tuvo un enfrentamiento verbal con el diputado Gerardo Huesen. La situación volvió a generar tensión y obligó a otros legisladores a intervenir.

El plenario continuó con nuevos cruces hasta que el presidente de la comisión de Defensa, Carlos Zapata, decidió interrumpir la reunión después de un intercambio entre Grabois y la diputada Juliana Santillán.

Los argumentos del proyecto

En los fundamentos, Giudici sostiene que Grabois dirigió expresiones agravantes contra autoridades del plenario y otros diputados y que su comportamiento provocó la interrupción de la actividad parlamentaria.

El proyecto también incorpora publicaciones posteriores realizadas por el diputado en redes sociales como parte de los argumentos utilizados para solicitar su exclusión. Para la autora de la iniciativa, los hechos excedieron el intercambio propio de una discusión legislativa.

La diputada sostuvo que la Cámara debe establecer un límite frente a situaciones que, según su interpretación, afectan el funcionamiento de las comisiones.

Qué se necesita para expulsarlo

El artículo 66 de la Constitución establece que para excluir a un diputado se necesitan dos tercios de los votos de la Cámara.

Por ahora, la propuesta presentada por La Libertad Avanza constituye un pedido de exclusión y deberá atravesar el procedimiento parlamentario correspondiente antes de cualquier definición.

El episodio se produjo mientras Diputados analiza el proyecto de Defensa de la Soberanía Nacional, que contempla nuevas sanciones para actividades vinculadas con la explotación no autorizada de recursos naturales en las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur y sus espacios marítimos.