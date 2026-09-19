Política > Territorio ganado
La Libertad Avanza profundiza su expansión: inauguró una sede en 25 de Mayo
POR REDACCIÓN
La Libertad Avanza concretó la apertura de una nueva sede en Casuarinas, dentro del departamento de 25 de Mayo, ubicada en la intersección de las calles Ignacio de la Roza y Juan José Paso. El espacio busca constituirse como un punto de encuentro para dirigentes, militantes y vecinos alineados con el proyecto político nacional que encabeza el presidente Javier Milei.
La actividad contó con las intervenciones del concejal y dirigente departamental Gabriel Alcaraz, la Dra. Carolina Gianinetto y el Dr. Osvaldo Fernández. Asimismo, estuvieron presentes el senador nacional Bruno Olivera, el diputado nacional Abel Chiconi, el diputado provincial Dr. Fernando Patinella y el dirigente Dr. Martín Turcuman, quienes acompañaron el fortalecimiento de la estructura partidaria en la zona.
En el marco del acto, el diputado nacional y referente de la fuerza en la provincia, José Peluc, dirigió unas palabras a los integrantes del espacio local. "Creo que este equipo añora un cambio para este departamento y lo vamos a lograr si seguimos la política de Javier Milei. Este equipo debe fortalecerse y cuidarse entre todos, más con los dirigentes que se suman", expresó el legislador.
Durante su discurso, Peluc abordó el contexto económico actual y la meta del equilibrio fiscal a nivel nacional. "Estamos convencidos de que con este Presidente vamos a salir adelante. La economía equilibrada es el gran desafío, pero debemos seguir convenciendo a más gente de todas las medidas que se están tomando", señaló.
En cuanto a la gestión de los recursos a nivel municipal, planteó la necesidad de definir el esquema de desarrollo local y reducir erogaciones. "Tenemos que estar convencidos de qué departamento queremos. Debemos eliminar los gastos superfluos. Junto al senador Olivera y al diputado Chiconi estamos trabajando en eso. Debemos ser nosotros los propios administradores. Debemos tener la libertad de trabajar y planificar lo que deseamos", manifestó.
Para finalizar, Peluc ratificó la línea de trabajo del partido en el territorio provincial y concluyó: "En este espacio tengan la seguridad de que lo vamos a lograr junto al presidente Javier Milei". La iniciativa se integra al proceso de expansión territorial que el partido desarrolla en el ámbito sanjuanino.