La Libertad Avanza reestructura su juventud en San Juan por la reeleccion 2027

La Libertad Avanza San Juan desarrolló su Congreso de Jóvenes con el liderazgo de Braian Martínez, Lucas Díaz, Alejo Borgogno, Mateo Zabaleta, Joaquín Fernández, Estefanía Fernández, Jesús Carrizo, Iñaki y José Peluc. La convocatoria central buscó potenciar la formación estratégica y el trabajo de territorio. El encuentro provincial consolidó la proyección del espacio para los futuros comicios bajo el lema que ubica a las nuevas generaciones como pilar del movimiento.

El despliegue de las mesas de debate contó con la disertación de Braian Martínez en materia territorial, mientras Lucas Díaz junto a Alejo Borgogno profundizaron sobre comunicación digital. Las tareas electorales del año 2025 fueron analizadas por Mateo Zabaleta y Joaquín Fernández. Por su parte, la planificación con destino al año 2027 quedó a cargo de Estefanía Fernández y Jesús Carrizo, quienes coordinaron los ejes organizativos.

Durante la reunión, Iñaki instó a toda la militancia a sumarse activamente a las labores políticas organizadas. El dirigente remarcó que van a necesitar de todos ustedes para que el presidente sea reelecto el año que viene. Asimismo enfatizó la urgencia de capacitarse en cada ámbito para difundir el proyecto en la provincia de San Juan, respaldando de forma directa la gestión del mandatario nacional Javier Milei.

El referente José Peluc valoró el crecimiento del partido en el distrito gracias al trabajo continuo del sector juvenil. El dirigente aseguró que la provincia cuenta con una base sólida para respaldar al Poder Ejecutivo Nacional. El armado local seguirá las directivas que disponga Karina Milei junto a Javier Milei para definir si competirán de forma individual o mediante alianzas en las elecciones del año 2027.

En ese contexto orgánico, José Peluc remarcó que en San Juan somos karinistas y seguiremos el camino que ella nos indique. El congreso finalizó ratificando la importancia de la comunicación digital y la militancia territorial dentro del esquema partidario. Las bases juveniles sanjuaninas apuntan a incrementar su representación interna con el fin de afianzar las ideas liberales impulsadas por la gestión presidencial.