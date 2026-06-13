La Libertad Avanza San Juan abrió una sede clave en Rivadavia

La Libertad Avanza inauguró este viernes una nueva sede política ubicada en Avenida Libertador 4320 Oeste, en Rivadavia, con el objetivo de fortalecer su presencia en la provincia. El acto contó con la participación de figuras destacadas como el diputado nacional José Peluc, el senador Bruno Olivera y el diputado nacional Abel Chiconi. También estuvieron presentes el legislador provincial Fernando Patinella, el doctor Martín Turcumán y diversos referentes departamentales junto a simpatizantes del espacio.

En el marco del encuentro, Peluc destacó el desarrollo de la agrupación en la zona y manifestó que "Es notable el crecimiento que tuvo Rivadavia en estos últimos tiempos. Empezamos siendo muy pocos y hoy estamos a la altura de competir por la Intendencia con dirigentes y profesionales capaces y preparados". El legislador subrayó que el discurso del partido debe enfocarse en las preocupaciones económicas de la sociedad y en asegurar la transparencia en la administración de los recursos.

Respecto a los lineamientos del sector, el diputado nacional expresó que "Nuestro mensaje debe estar enfocado en la economía, en hacerle más fácil la vida a la gente. No puede ser que el gasto en los presupuestos alcance niveles tan altos; los ciudadanos deben saber en qué se gasta cada peso que pagan en impuestos, ya sea a nivel nacional, provincial o municipal". A su vez, remarcó que la apertura de estos locales es parte de la construcción de un proyecto inclusivo y afirmó que "Nuestro espacio no persigue a nadie por pensar distinto. Al contrario, debemos recibir a todos. Nosotros estamos del lado de la gente".

El dirigente también solicitó a los seguidores que brinden su respaldo a la gestión del presidente Javier Milei y que defiendan al equipo de trabajo ante las críticas externas. Al respecto, Peluc sostuvo que "De todos lados intentan manchar la imagen de nuestros dirigentes. Debemos militar defendiendo a nuestro equipo. El esfuerzo que está haciendo el Presidente durante estos años debemos defenderlo. Se acabó el tiempo de la especulación; ahora es momento de escuchar y estar con la gente".

Para finalizar la jornada, se convocó a la militancia a seguir trabajando para potenciar el proyecto libertario en el departamento. El referente concluyó su mensaje alentando al grupo al indicar que "Debemos seguir militando de esta forma, poniendo todo nuestro esfuerzo apoyando al Presidente. Javier Milei pone el 90 por ciento de esta tarea; el 10 por ciento restante debemos ponerlo nosotros desde nuestro lugar. Sueñen y trabajen para que sean ustedes los artífices de un Rivadavia libertario".