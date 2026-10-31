La Libertad Avanza sigue expandiéndose e inauguró una sede en Zonda

La dirigente Silvina Tomeo, el diputado nacional Abel Chiconi, el senador nacional Bruno Olivera, el diputado provincial Fernando Patinella y el dirigente Martín Turcuman inauguraron una nueva sede de La Libertad Avanza en el departamento Zonda. El espacio representativo se encuentra ubicado en la intersección de calles Güemes y Monseñor Gallardo, donde acudieron funcionarios, jóvenes y simpatizantes de la zona.

Silvina Tomeo dio la bienvenida a las autoridades y a todos los vecinos que acompañaron la jornada de apertura. La actividad buscó afianzar el trabajo territorial del partido en la provincia de San Juan, sumando a Zonda a la red de puntos departamentales donde militantes y ciudadanos pueden encontrarse para difundir el proyecto político del espacio.

Durante el encuentro, Martín Turcuman dirigió unas palabras a los presentes en representación del dirigente José Peluc. Turcuman excusó la inasistencia de Peluc por motivos de agenda institucional y remarcó la necesidad de continuar habilitando estos locales para mantener el contacto directo con la comunidad y responder a sus inquietudes locales.

Esta apertura consolida el plan de desarrollo organizativo que el partido libertario lleva adelante en distintos municipios sanjuaninos. Con este nuevo inmueble, se busca profundizar el alcance de las propuestas nacionales del presidente Javier Milei y generar mayor participación política vecinal dentro del territorio provincial.