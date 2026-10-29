La Liga Profesional aprobó este jueves 29 de octubre el nuevo formato de competencia para el fútbol argentino a partir de 2027. La propuesta recibió el respaldo de la mayoría de los clubes durante la reunión del Comité Ejecutivo realizada en Puerto Madero. River Plate fue la única institución que votó en contra.

El encuentro reunió a los dirigentes para definir la estructura de los próximos campeonatos. La iniciativa busca modificar el sistema de disputa de la Primera División, que actualmente está organizada en dos zonas, aunque mantendrá los torneos Apertura y Clausura y las definiciones por eliminación directa.

River estuvo representado por Ignacio Villarroel, vicepresidente segundo, y Agustín Forchieri, secretario general. La postura del club de Núñez se fundamentó principalmente en su desacuerdo con la permanencia de 30 equipos en la máxima categoría, una cantidad que considera necesario reducir.

Cómo será el nuevo formato del torneo

Con la aprobación de la propuesta, los 30 equipos de Primera División se enfrentarán en una etapa regular bajo un sistema de todos contra todos. De esta manera, se eliminará la división en las zonas A y B que caracteriza al campeonato actual.

La competencia conservará los torneos Apertura y Clausura durante el año. En cada semestre, los 16 mejores equipos de la tabla clasificarán a los playoffs para definir al campeón.

El mismo esquema se repetirá en la segunda mitad de la temporada, con el Clausura. Además, continuará la tabla anual, que reunirá los puntos obtenidos durante ambos torneos y se utilizará para determinar las clasificaciones a las copas internacionales y otros lugares de la competencia.

El proyecto también contempla mantener dos descensos a la Primera Nacional: uno definido por el sistema de promedios y otro por la tabla anual.

River fue el único club que rechazó la propuesta

La votación dejó a River como el único club que se opuso al nuevo formato. La dirigencia de Núñez sostiene que la Primera División debería reducir gradualmente su cantidad de participantes hasta alcanzar una categoría de 20 equipos.

Ese planteo forma parte de una propuesta de reforma más amplia que el club presentó ante la conducción del fútbol argentino. Entre otros puntos, incluye cambios en el calendario, el mercado de pases, los arbitrajes, la distribución de ingresos y los derechos de televisión.

Con el respaldo mayoritario de los dirigentes, la Liga Profesional avanzó con el nuevo esquema para 2027. La principal diferencia con River quedó centrada en la cantidad de equipos que integrarán la máxima categoría, mientras el resto de los clubes acompañó la modificación del sistema de competencia.