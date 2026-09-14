La madre de Federico Martín Aramburú declaró este lunes ante la Justicia francesa durante el juicio por el asesinato de su hijo y calificó el crimen como un “crimen de odio”. El exrugbier argentino fue asesinado a tiros en París en marzo de 2022 y por el hecho están siendo juzgados Loïk Le Priol y Romain Bouvier.

Durante su testimonio, la mujer habló del dolor provocado por la muerte del exjugador de Los Pumas y cuestionó el accionar de los acusados. Su declaración se produjo en una de las jornadas centrales del proceso que se desarrolla en el Tribunal de lo Penal de París.

El crimen de Federico Aramburú

Aramburú fue asesinado durante la madrugada del 19 de marzo de 2022 en el Boulevard Saint-Germain, en París. El exrugbier argentino recibió varios disparos después de un enfrentamiento ocurrido en la vía pública.

Los principales acusados son Le Priol y Bouvier, ambos vinculados en el pasado con movimientos de extrema derecha. La investigación determinó que los dos participaron del episodio y que posteriormente fueron detenidos y llevados a juicio.

El proceso comenzó el 7 de septiembre y no solo busca establecer las responsabilidades de los acusados, sino también determinar la calificación jurídica de los hechos y las penas que podrían recibir.

El reclamo de la familia

La declaración de la madre de Aramburú estuvo atravesada por el dolor y por el reclamo de que el asesinato no sea tratado como un simple enfrentamiento entre dos grupos.

La familia sostiene que detrás del ataque hubo una motivación ideológica y de odio. La acusación busca que el contexto de violencia y las posiciones extremistas de los imputados sean contemplados por el tribunal al momento de determinar las responsabilidades.

Le Priol enfrenta una acusación por homicidio premeditado, mientras que Bouvier está acusado por su participación en el ataque. Ambos podrían recibir penas muy severas si el tribunal confirma las calificaciones más graves.

El juicio también permitió reconstruir los antecedentes de violencia de los acusados y sus vínculos con grupos de extrema derecha. La sentencia será clave para establecer cómo la Justicia francesa interpreta el crimen que terminó con la vida del exrugbier argentino.