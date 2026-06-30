Una de las jornadas más conmovedoras del juicio por la desaparición de Loan Danilo Peña se vivió este martes, cuando María Noguera, madre del niño, declaró ante el Tribunal Oral Federal de Corrientes, protagonizó un fuerte cruce con uno de los acusados y terminó descompensándose en plena audiencia.

Durante su testimonio, la mujer relató el profundo impacto que la desaparición de su hijo tuvo sobre toda la familia y volvió a exigir que quienes conozcan la verdad revelen qué ocurrió.

"La desaparición de Loan nos cambió la vida a todos. Ocho hijos crié y todos están conmigo, pero al más chiquito no sé qué le pasó, no sé si está vivo ni dónde", expresó conmovida.

Frente a los jueces, María también recordó la actitud que observó en las primeras horas de la búsqueda de dos de los imputados. Sobre Carlos Pérez, aseguró que lo vio "desesperado, como que algo estaba teniendo", mientras que de Antonio Benítez afirmó que también se mostraba "muy nervioso" durante el operativo para encontrar al niño.

El tenso cruce en la audiencia

El momento de mayor tensión llegó cuando la madre de Loan se dirigió directamente hacia los acusados. "Laudelina y Carlos Pérez me tienen que decir dónde está Loan", reclamó con firmeza. Ante esa acusación, Pérez respondió desde el sector de los imputados: "Yo no sé nada".

Pocos minutos después de ese intercambio, María volvió a exigir respuestas y, visiblemente afectada por la emoción, sufrió una descompensación que obligó a interrumpir momentáneamente la audiencia para que recibiera atención médica.

También declaró el padre de Loan

La declaración de María se produjo luego del testimonio de José Peña, padre del niño, quien afirmó ante el tribunal que Laudelina les había dicho, al día siguiente de la desaparición, que "había sido un accidente".

"Si alguno sabe, que cuente su verdad. Quiero que me digan qué pasó con Loan", pidió el padre durante su declaración.

El dolor de uno de los hermanos

En la misma jornada también declaró Mariano, uno de los hermanos de Loan, quien aseguró haber notado un comportamiento extraño en Laudelina desde el inicio de la búsqueda. "Laudelina era para mí como una segunda madre. La notaba rara. Estaba todo el tiempo con el teléfono", manifestó.

El joven evitó mirar a los imputados durante su exposición y cerró su testimonio con un pedido cargado de emoción: "No quiero mirar a ninguno. Me angustia un montón. Ojalá puedan decir algo".

Los testimonios de la familia marcaron una de las audiencias más sensibles desde el inicio del juicio oral, que busca esclarecer qué ocurrió con Loan y determinar las responsabilidades de los acusados.