A casi cinco meses de la tragedia que conmocionó a San Juan, la Justicia resolvió cerrar la investigación por la muerte de Pablo Tiziano Aráoz Castellino (13), concluyendo que el hecho se trató de un accidente. La decisión, comunicada este martes por la jueza de Menores María Julia Camus, descartó responsabilidades penales en el suceso ocurrido en el canal Benavídez. Sin embargo, la resolución generó una dura reacción de su madre, Mariana Castellino, quien manifestó su absoluto desacuerdo y pesar a través de sus redes sociales.

La mujer utilizó sus perfiles públicos para volcar su indignación con la actuación de las autoridades intervinientes.

"Hoy quiero dejar por asentado que a cinco meses del homicidio de mi hijo Araóz Pablo Tiziano la señora jueza de menores dio por cerrada la causa", escribió al comenzar su descargo.

Para Castellino, el proceso judicial careció de profundidad, afirmando sentir que "hay una total imparcialidad y cero empatía con lo sucedido".

Cuestionamientos a la investigación

La principal crítica de la familia reside en lo que consideran una reconstrucción incompleta de los hechos ocurridos el pasado 18 de enero. Según denunció Mariana, de los tres menores que acompañaban a Tiziano el día de la tragedia, solo dos prestaron declaración durante la etapa investigativa. Esta situación dejó interrogantes abiertos sobre las circunstancias exactas en las que el adolescente fue arrastrado por la corriente, especialmente considerando que, según su madre, el niño no tenía experiencia para nadar en ese tipo de cauces.

"No tengo más que decir como madre; el dolor me quedó a mí y la muerte de mi hijo quedó en la nada", sentenció Castellino con amargura.

La madre remarcó que su hijo no tuvo posibilidad de pedir ayuda debido a la fuerza del agua, cuestionando que la Justicia nunca considerara lo sucedido como un hecho culposo.

Una tragedia que busca justicia

De acuerdo con las pruebas incorporadas al expediente, Tiziano y otros menores ingresaron al canal por decisión propia y fueron sorprendidos por la corriente. Mientras que uno de los jóvenes logró sujetarse de una rama y ser rescatado, Tiziano desapareció en el agua y su cuerpo fue hallado horas más tarde en la zona de las compuertas del Loteo Maradona.

Pese al cierre formal decretado por la Justicia, Mariana Castellino adelantó que no detendrá su reclamo y solicitará formalmente la reapertura del expediente. Asimismo, confirmó que durante la segunda semana de julio encabezará una nueva marcha para exigir que el caso vuelva a ser analizado bajo una óptica que contemple la responsabilidad de terceros.