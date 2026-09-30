La madre de la jueza Ana Lía Larrea fue víctima de un robo tipo hormiga por casi $4.000.000, que habría sido cometido por el enfermero que la cuidaba desde hacía unos seis meses. La propia magistrada detectó los movimientos de dinero que su madre no reconocía y realizó la denuncia. El acusado, Jorge Caballero, devolvió el dinero mediante una reparación integral y fue sobreseído.

Según explicó el doctor Martínez, la investigación comenzó después de que una de las hijas de la mujer advirtiera que, pese a que su madre cobraba una buena jubilación, no lograba llegar a fin de mes. Al revisar los resúmenes de sus tarjetas y cuentas, encontraron numerosos consumos que la damnificada no reconocía.

La pesquisa permitió establecer que los movimientos se remontaban a principios de año. En un primer momento, se registraron compras de montos pequeños con la tarjeta de crédito, pero con el paso de los meses los gastos aumentaron y también aparecieron transferencias de dinero. El perjuicio económico fue estimado en aproximadamente $4.000.000.

La investigación determinó que Caballero, quien trabajaba como enfermero y estaba a cargo del cuidado de la mujer, habría aprovechado el vínculo de confianza para acceder a una de sus billeteras virtuales, obtener los datos de la tarjeta y utilizarlos en beneficio propio. Entre las operaciones identificadas hubo compras en distintos comercios y transferencias hacia una cuenta del propio investigado.

La reparación y el sobreseimiento

En agosto, Caballero fue imputado durante una audiencia de formalización. En esa instancia propuso una reparación integral como medida alternativa al proceso penal y ofreció pagar una suma considerable para resarcir a la víctima.

La propuesta fue comunicada a la damnificada, quien aceptó el acuerdo. Tras cumplir con el pago y las condiciones establecidas por el juez, se realizó una nueva audiencia en la que se dispuso el sobreseimiento del enfermero.

Martínez aclaró que la medida no significa que desaparezca todo registro de lo ocurrido: en sus antecedentes figurará que fue imputado y posteriormente sobreseído por reparación integral. Además, explicó que, según la política criminal del Ministerio Público, este beneficio puede otorgarse una sola vez en el año. Si Caballero enfrentara una nueva denuncia, no podría volver a acceder a esa alternativa durante ese período y debería afrontar el proceso correspondiente