La 10ª edición de la Maratón Internacional de San Juan ya vive su cuenta regresiva y promete ser la más convocante de su historia. En diálogo con DIARIO HUARPE, el organizador Mauro Ayesa confirmó que ya hay 4.800 corredores inscriptos, restan apenas 200 cupos disponibles y adelantó todas las actividades previstas para el fin de semana.

Expo, acreditaciones y carrera para los más chicos

Las actividades comenzarán el viernes con las acreditaciones y la Expo Maratón, que funcionará de 10 a 20 horas en el Centro de Convenciones y el sector Centro Cultural Conte Grand.

El mismo cronograma se repetirá el sábado 25 de julio. Ese día también será el turno de la tradicional Carrera Kids, que se disputará desde las 15 horas en las inmediaciones del Teatro del Bicentenario, lugar donde también finalizarán todas las pruebas del domingo.

"Va a ser gratuita. Vamos a abrir las inscripciones y podrán participar chicos de entre 2 y 11 años", explicó Ayesa, quien destacó el acompañamiento del Gobierno de San Juan y de la Municipalidad de Capital para concretar la actividad.

Cuatro distancias para recorrer San Juan

El organizador destacó que la largada de todas las competencias será el domingo 26 de julio a las 9 horas. Los 42 kilómetros partirán desde el Embarcadero del Dique Punta Negra; los 21 kilómetros, desde la Quebrada de Zonda, en el ingreso al camping de Rivadavia; los 10 kilómetros largarán desde la zona de El Almendro, sobre avenida Libertador; mientras que los 5 kilómetros comenzarán en Patio Alvear.

Quedan los últimos cupos

El organizador confirmó que ya hay 4.800 inscriptos y todavía quedan 200 lugares disponibles. Quienes deseen participar podrán anotarse a través de la página web oficial del evento o de manera presencial en Casa 2000, ubicada en Patio Alvear.

Una maratón con compromiso ambiental

Una de las grandes novedades de esta edición será la incorporación de un plan de sustentabilidad. "Por primera vez, el evento será 100% sustentable. Se va a medir la huella de carbono para conocer cuánto contamina la organización en su totalidad y, a partir de esos resultados, se implementarán acciones para compensar ese impacto", explicó Ayesa.

Con una convocatoria récord, actividades para toda la familia y una fuerte apuesta por el cuidado del ambiente, la Maratón Internacional de San Juan celebrará su décima edición con el objetivo de consolidarse como uno de los eventos deportivos más importantes del país.