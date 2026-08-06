La CGT, las dos CTA y distintas organizaciones sociales confirmaron que este jueves se movilizarán al Congreso de la Nación, a pesar de que el Gobierno decidió retirar del proyecto de Ley de Propiedad Privada el capítulo que habilitaba una mayor participación extranjera en la compra de tierras rurales. Para los gremios, la modificación no cambia el rechazo al resto de la iniciativa que impulsa el oficialismo.

La decisión de mantener la protesta llegó pocas horas después de que la Casa Rosada reconociera que no contaba con los votos suficientes para aprobar el polémico apartado sobre la venta de tierras a extranjeros y optara por eliminarlo del texto que será debatido en el Senado. Sin embargo, las centrales sindicales sostienen que el proyecto conserva otros artículos que consideran perjudiciales.

Entre los principales cuestionamientos figuran las modificaciones vinculadas a los desalojos, los cambios en el régimen de expropiaciones, la situación de las comunidades indígenas y campesinas y las reformas sobre la Ley del Fuego. Según las organizaciones convocantes, esos puntos justifican mantener la movilización prevista para este jueves frente al Congreso.

A qué hora será la movilización

La convocatoria principal está prevista para las 14 frente al Congreso, aunque algunos espacios sindicales y sociales comenzarán a concentrarse desde el mediodía. Además de la CGT y las CTA, participarán movimientos sociales, organizaciones políticas y entidades vinculadas a la defensa de la tierra y del ambiente.

El Gobierno espera que la eliminación del capítulo sobre la venta de tierras facilite la aprobación del proyecto en el Senado, pero el escenario político sigue siendo complejo. Mientras continúan las negociaciones parlamentarias, la protesta promete convertirse en una nueva demostración de fuerza de las centrales sindicales frente a una de las iniciativas más debatidas del oficialismo.