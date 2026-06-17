"La gran mayoría del valor de ese contrato va a quedar en San Juan, y los puestos de trabajo que se generen, la gran mayoría van a ser en San Juan", afirmó José Morea, presidente de la Cámara Minera de San Juan (CMSJ) y country manager de Vicuña, al salir a defender la decisión, criticada por algunos sectores, de contratar al consorcio de empresas, que encabeza la estatal china PowerChina, Beijing Chengdong y RAFA, para la construcción de la primera etapa del campamento del proyecto.

En una conferencia de prensa, el directivo buscó bajar la tensión generada en el sector empresarial y gremial sanjuanino tras la adjudicación del contrato por más de USD 52 millones al consorcio chino- argentino, que le ganò la licitación una firma local.

La competitividad como escenario

Morea fue contundente al aclarar el alcance de la licitación: "Vale la pena aclarar que es solamente por el 25%. Es la primera de cuatro licitaciones respecto a la construcción de este campamento".

José Morea, Country Director de Vicuña.

El directivo explicó que la importación de materiales desde China responde a una cuestión de costos. "Dentro del consorcio ganador hay una empresa argentina, de la provincia de Santa Fe. Lo más lógico o más esperable era que cualquiera que ganara importara materiales desde China por la competitividad de la provisión de materiales desde ese país", señaló.

Y lanzó un desafío al sector local: "El foco debería ser trabajar con nuestros actores para maximizar sus oportunidades de ser competitivos para las siguientes tres etapas de licitación de ese campamento".

Cadena de valor

Morea también planteó una reflexión sobre la competitividad local. "Quizás el foco tendría que estar en preguntarnos por qué no pueden ser más competitivos los actores argentinos a la hora de liderar consorcios y cuál es la matriz impositiva u otros impedimentos de la cadena de valor que no les permiten ser igual de competitivos que empresas internacionales", sostuvo.

En ese sentido, señaló que la empresa que lidera el consorcio "está presente en Argentina hace 12 años aproximadamente" y que "es un actor con participación y con presencia en Argentina reciente".

Morea justificó la decisión por una cuestión de tiempos. "Hoy, para que no se convirtiera en tarea crítica y no se hubiera comprometido el obtener el primer concentrado de cobre en 2030, había que avanzar con la construcción de este primer módulo lo antes posible", afirmó.

"La decisión fue no arriesgar y completar este primer 25% de obra de campamento en tiempo y forma para que la construcción no se demore y podamos gozar de los beneficios asociados a un concentrado de cobre tan temprano como en 2030", explicó.

El trabajo local

El presidente de la CMSJ insistió en que el impacto en la provincia será significativo. "El ensamblado, armado, construcción, todo va a suceder en Argentina. Esperamos que se maximice el empleo local en ese proceso", afirmó.