La adolescente de 16 años señalada por haber efectuado el disparo que mató a Gonzalo Martín Quinteros Olmos, de 19, pasó su primera noche bajo custodia en un establecimiento estatal. Su situación quedó a disposición de la Justicia Penal de la Niñez y Adolescencia, luego del cambio de rumbo que tuvo la investigación.

La joven fue retirada de la vivienda ubicada en la zona de calle 25 de Mayo y Proyectada, en la Villa 1° de Mayo, Chimbas, y trasladada al Centro de Admisión y Derivación (CAD), ubicado en Santa Lucía. El establecimiento funciona como espacio de alojamiento transitorio para adolescentes en conflicto con la ley penal mientras la Justicia determina las medidas correspondientes.

De acuerdo con la información difundida sobre el caso, la adolescente permanecerá separada de los demás jóvenes alojados en el lugar y contará con custodia de personal policial femenino. También tendrá intervención de profesionales de distintas áreas, entre ellos médicos, psicólogos y asistentes sociales, además de la asistencia de una defensora oficial especializada en Niños, Niñas y Adolescentes.

El giro de la investigación

La investigación por la muerte de Quinteros Olmos comenzó bajo una hipótesis diferente. En las primeras horas se había señalado que tres personas encapuchadas habrían ingresado a la vivienda y efectuado un disparo contra el joven.

Sin embargo, el resultado de la autopsia y otros elementos reunidos por los investigadores modificaron esa versión. Según explicó el fiscal Roberto Ginsberg en Radio Sarmiento, la pericia determinó que el disparo se produjo a una distancia no mayor a 60 centímetros y que el proyectil ingresó por el maxilar izquierdo de la víctima.

Además, en la escena se encontró una única vaina y un solo proyectil. Estos elementos llevaron a los investigadores a descartar la mecánica inicialmente denunciada y a volver a entrevistar a los testigos que se encontraban en la vivienda.

Según los nuevos testimonios incorporados al expediente, la menor habría estado manipulando un arma cargada cuando se produjo el disparo. Los testigos señalaron que se trató de un hecho accidental, aunque la determinación de la calificación legal corresponde a la Justicia de Menores.

La causa quedó en manos del fuero juvenil

Con la identificación de la adolescente como presunta autora del disparo, el fiscal Ginsberg puso a disposición de la Justicia Penal de la Niñez y Adolescencia el legajo de investigación. El juez José Toro deberá intervenir ahora para determinar las medidas correspondientes y establecer la situación procesal de la menor.

En paralelo, la investigación continúa sobre los adultos que estaban en la vivienda. El fiscal señaló que se deberá analizar la posible participación de cada uno y no descartó que puedan quedar vinculados a una eventual investigación por encubrimiento, a partir de la primera versión brindada a los investigadores.

El expediente es, además, uno de los primeros casos de relevancia bajo el nuevo Régimen Penal Juvenil vigente en San Juan desde el 5 de septiembre. La Justicia deberá reconstruir la secuencia completa de lo ocurrido y determinar las responsabilidades correspondientes de acuerdo con la evidencia reunida.