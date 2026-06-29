La Selección argentina afrontará este viernes un nuevo desafío en el Mundial 2026 cuando enfrente a Cabo Verde por los 16avos de final. Sin embargo, antes de que comience el partido, hay un dato que ya marca una diferencia contundente: el valor de mercado de ambos planteles.

De acuerdo con las cotizaciones publicadas por Transfermarkt, el plantel dirigido por Lionel Scaloni está valuado en 807,5 millones de euros, mientras que el seleccionado africano alcanza apenas 54,5 millones. La diferencia asciende a 753 millones de euros, una de las brechas económicas más amplias de toda la Copa del Mundo.

La cifra refleja el peso de los futbolistas argentinos en las principales ligas de Europa. El jugador con mayor cotización es Julián Álvarez, tasado en 100 millones de euros. Detrás aparecen Enzo Fernández (90 millones), Lautaro Martínez (85 millones), Nicolás Paz (80 millones) y Alexis Mac Allister (70 millones), todos con un importante presente en el fútbol europeo.

En contraste, el futbolista más valioso de Cabo Verde es el defensor Logan Costa, del Villarreal de España, cuyo pase está valuado en 15 millones de euros. Curiosamente, esa misma cifra es la que Transfermarkt le asigna a Lionel Messi, una valoración que responde principalmente a su edad y al escaso margen de reventa, más que a su rendimiento deportivo.

Completan el podio de los jugadores mejor cotizados del conjunto africano Wagner Pina, lateral del Trabzonspor, con 11 millones de euros; Kevin Pina, mediocampista del Krasnodar, con 5 millones; y Sidny Lopes Cabral, del Benfica, con una tasación de 4 millones.

Cómo llegan al cruce

Argentina llega con puntaje ideal tras superar a Argelia (3-0), Austria (2-0) y Jordania (3-1), resultados que le permitieron finalizar primera del Grupo J. Además, Lionel Messi cerró la fase de grupos como máximo goleador del torneo, consolidando el gran momento del campeón del mundo.

Del otro lado aparece una de las grandes revelaciones del certamen. Cabo Verde, que disputa el primer Mundial de su historia, avanzó a la fase eliminatoria luego de empatar con España, Uruguay y Arabia Saudita, logrando el segundo puesto del Grupo H gracias a su orden defensivo y eficacia táctica.

El encuentro se disputará este viernes desde las 19 en el Hard Rock Stadium de Miami. El ganador avanzará a los octavos de final, donde enfrentará al vencedor de la llave entre Australia y Egipto.

Más allá de la enorme diferencia en el valor de mercado, el Mundial ha demostrado una vez más que los millones no garantizan resultados. Argentina parte como favorita, pero Cabo Verde intentará seguir escribiendo la página más importante de su historia futbolística.