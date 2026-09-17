Orvana Minerals produjo su primer cátodo de cobre en Bolivia a partir del procesamiento de minerales oxidados almacenados previamente en su operación Don Mario. El primer producto fue obtenido el 16 de septiembre de 2026 y representa el segundo hito operativo del proyecto de procesamiento de óxidos, luego de que la compañía anunciara a comienzos de mes la primera barra de doré de oro y plata.

La compañía es la misma que opera el proyecto Taguas en San Juan, a través de su subsidiaria Orvana Argentina S.A., donde mantiene una estrategia centrada en la exploración y evaluación del potencial del yacimiento en profundidad.

La puesta en marcha en Don Mario

La producción de cátodos completa la puesta en marcha de los dos circuitos de recuperación de metales contemplados en la ampliación de la planta de Don Mario. El mineral oxidado es triturado, molido y espesado antes de ingresar a una etapa de lixiviación ácida. La solución obtenida pasa posteriormente por extracción por solventes y electroobtención, proceso mediante el cual se produce el cátodo de cobre.

Los primeros cátodos de cobre producidos en el proyecto Don Mario.

En paralelo, el residuo de la lixiviación es procesado mediante un circuito destinado a recuperar oro y plata, que culmina con la producción de doré. De esta forma, un mismo mineral oxidado alimenta dos rutas metalúrgicas diferenciadas dentro de la planta ampliada. La compañía considera que la obtención de ambos productos constituye una validación inicial del desempeño metalúrgico previsto para la instalación.

El siguiente objetivo de Orvana es alcanzar una operación más estable y aumentar progresivamente el ritmo de procesamiento. La empresa apunta a llegar a una capacidad promedio de aproximadamente 1.700 toneladas por día, aunque reconoció que las primeras semanas de puesta en marcha avanzaron a un ritmo inferior al previsto y que todavía trabaja sobre la confiabilidad mecánica y la estabilidad de los distintos circuitos.

Don Mario vuelve a producir cobre

Don Mario se encuentra en el sudeste de Bolivia y es operado por Empresa Minera Paitití S.A. (EMIPA), subsidiaria de Orvana. Las operaciones de minería y procesamiento habían sido suspendidas temporalmente durante el primer trimestre del ejercicio fiscal 2020, luego del agotamiento de las reservas minerales que se explotaban en ese momento.

El actual Oxides Stockpile Project (OSP) busca aprovechar el material oxidado que había sido acumulado durante los años anteriores de explotación. Para ello, Orvana amplió la planta de procesamiento existente e incorporó un circuito específico para la producción de cátodos de cobre, además de actualizar el circuito de oro y plata.

La compañía ahora concentra sus esfuerzos en incrementar el procesamiento, mejorar la estabilidad de la planta y controlar los costos durante la etapa de ramp-up. Debido al ritmo de puesta en marcha observado hasta el momento, Orvana retiró su guía de producción para el ejercicio fiscal 2026, al considerar que la producción estará por debajo de las previsiones comunicadas en agosto. La empresa prevé brindar una nueva actualización operativa a mediados de octubre.

Taguas, el proyecto de Orvana en San Juan

Además de sus activos productivos en España y Bolivia, Orvana Minerals mantiene una cartera de exploración en Argentina a través del proyecto Taguas, ubicado en el flanco oriental de la Cordillera de los Andes, en la provincia de San Juan. La compañía opera el proyecto mediante su subsidiaria Orvana Argentina S.A., que mantiene el control de la propiedad.

Durante 2026, Orvana completó una campaña de perforación profunda en Taguas orientada a ampliar el conocimiento del sistema mineralizado. La compañía informó que los primeros resultados permitieron identificar un sistema hidrotermal con zonación vertical, que pasa desde un ambiente epitermal de alta sulfuración hacia un sector de mayor profundidad interpretado como potencialmente relacionado con un sistema pórfido de cobre y oro.

La estrategia para Taguas apunta a ampliar el enfoque del proyecto más allá del recurso de oro y plata oxidado cercano a superficie definido en la evaluación económica preliminar de 2021. Orvana busca ahora evaluar también la mineralización de sulfuros en profundidad y el potencial de un sistema pórfido de cobre-oro.

La compañía cuenta actualmente con tres propiedades principales: Orovalle en España, Don Mario en Bolivia y Taguas en Argentina.