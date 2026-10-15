La minería abre conversaciones para sumar vuelos y conectar San Juan con otras provincias

El desarrollo de proyectos mineros despertó el interés de aerolíneas en ampliar la conectividad de San Juan, aunque todavía no hay acuerdos cerrados para sumar nuevas rutas. El Gobierno provincial prevé realizar el 26 y 27 de octubre un encuentro entre representantes de compañías aéreas y del sector productivo para analizar posibles conexiones.

El subsecretario de Turismo, Juan Castañares, explicó que la Provincia busca impulsar enlaces interprovinciales que respondan a los traslados laborales de la actividad minera. También evalúa opciones hacia países limítrofes, entre ellos Chile, pero aclaró que esas alternativas siguen sin definiciones.

Según lo informado por Castañares, más de ocho directivos de empresas aéreas confirmaron su participación en las jornadas de octubre. La propuesta es que las compañías puedan conversar con gerentes mineros y referentes productivos para estudiar posibles rutas.

Qué conexiones se analizan

Entre las empresas con las que la Provincia inició contactos o visitas, el material menciona a JetSMART, Gol, American Jet, Joy, Connect Air, Aviación Online, Aeropuertos Argentina, Plus Ultra, Avianca, Royal Class, Paranair y Fly Emirates. Esa lista no implica que las compañías hayan confirmado nuevas rutas.

Castañares señaló que las aerolíneas ven en el desarrollo minero una oportunidad para mejorar la conectividad. Como referencia, mencionó la ruta entre Jujuy y Neuquén vinculada al yacimiento Vaca Muerta. El funcionario también dijo que la demanda de reuniones con empresas aéreas fue notoria durante la última edición de la Feria Internacional de Turismo.

El subsecretario recordó que las conversaciones con JetSMART se extendieron durante un año y medio. Según su relato, al principio la empresa no mostraba interés en el destino y la actividad minera ayudó a cambiar el rumbo de las conversaciones.

Las autoridades también utilizan el aeropuerto de Mendoza, a una hora y media de distancia, como punto de conexión para promocionar San Juan. Sobre la terminal sanjuanina, Castañares afirmó que cuenta con infraestructura para operar internacionalmente, aunque actualmente no funciona bajo esa categoría. Además, indicó que la Provincia comparte con las aerolíneas datos de su anuario estadístico de turismo y avanza en mejoras de rutas terrestres.

La incorporación de vuelos no es inmediata: las empresas deben evaluar la rentabilidad de cada ruta y el tamaño de las aeronaves antes de definir sus operaciones. Por eso, el encuentro previsto apunta a iniciar un análisis conjunto, no a anunciar nuevas frecuencias.