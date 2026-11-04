En un contexto económico donde la acumulación de reservas es un desafío central para el país, la minería se consolida como una de las actividades más eficientes en la generación de divisas. Según el último Informe de Balances Comerciales de la Secretaría de Minería de la Nación, correspondiente a octubre de 2026, los principales proyectos mineros acumularon un superávit comercial de 5.975 millones de dólares en los primeros nueve meses del año. Se trata de un crecimiento del 63,9% respecto al mismo período de 2025.

Fuente: Dirección Nacional de Promoción y Economía Minera.

El dato que mejor explica esta performance es la relación entre importaciones y exportaciones. El informe revela que, en lo que va del año, el ratio de importación/exportación (M/X) de los proyectos mineros fue de apenas 7,9%. Esto significa que, por cada 100 dólares que la minería exporta, solo necesita importar 8 dólares en insumos, maquinaria o bienes de capital. En septiembre, la relación fue aún más extrema: las exportaciones (USD 613 millones) fueron seis veces mayores que las importaciones (USD 90 millones).

La diferencia entre los metalíferos y el litio

El comportamiento del ratio no es igual para todos los minerales. El informe distingue que, para los proyectos metalíferos (como el oro, la plata y el cobre), el ratio M/X acumulado es de apenas 3,8%. Es decir, son proyectos que ya están en producción y generan dólares casi puros.

En cambio, para los proyectos de litio, el ratio acumulado es del 20,0%. Esta diferencia no es un problema de eficiencia, sino una consecuencia lógica de la etapa de desarrollo. Muchos de los proyectos de litio están en fase de construcción o ampliación, lo que requiere una mayor demanda de compras al exterior para adquirir equipamiento y tecnología.

Fuente: Dirección Nacional de Promoción y Economía Minera.

En qué gasta la minería sus dólares

Aunque el superávit es abrumador, la minería sí realiza importaciones. El informe detalla que, en septiembre, el 42,7% de las compras al exterior correspondieron a bienes intermedios (insumos para los procesos productivos), mientras que el 40,9% fueron bienes de capital (maquinaria y equipos). Solo el 3,2% restante se destinó a combustibles y bienes de consumo.

Este perfil de importaciones es clave para entender el aporte del sector. No se trata de una industria que importa bienes de consumo masivo, sino que reinvierte en su propia capacidad productiva. Por cada dólar que gasta en el exterior, la minería genera más de diez dólares en exportaciones, consolidándose como una de las pocas actividades capaces de generar un flujo neto de divisas para el país sin depender de un contexto externo favorable.