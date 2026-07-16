La minería argentina atraviesa uno de los momentos de mayor expansión de los últimos años, impulsada por el crecimiento de los proyectos de litio, el regreso del cobre a gran escala y el sostenimiento de la producción de oro y plata. En ese contexto, un informe de Aggreko indica que el sector alcanzó exportaciones récord por 6.000 millones de dólares durante 2025, consolidándose como una de las principales actividades generadoras de divisas del país.

El estudio también advierte que el crecimiento de la minería enfrenta un desafío estructural: la infraestructura energética. La ubicación de los principales proyectos de litio y cobre en regiones andinas alejadas de los grandes centros eléctricos obliga a desarrollar soluciones de generación y transmisión que permitan sostener la expansión de la actividad.

El informe sostiene que Argentina fortaleció un ciclo de expansión minera impulsado por el desarrollo del litio, el regreso de los proyectos de cobre y la continuidad de la producción de oro y plata. Según el documento, entre 2024 y 2025 el país registró niveles récord de exploración y las exportaciones mineras alcanzaron los 6.000 millones de dólares, mientras que los minerales ya representan entre el 7% y el 10% del total exportado por la economía nacional.

José Albornoz Farías, gerente regional del Segmento Minería de Aggreko para Latinoamérica, afirmó: "América Latina es un actor indispensable para el suministro de los recursos críticos necesarios para la transición energética global. No obstante, el debate internacional ya no se limita al volumen de mineral producido, sino que se enfoca en la capacidad del sector para reducir sus impactos. El gran desafío de la industria en la región es conciliar el aumento de la producción con una gestión socioambiental rigurosa. Esto es indispensable para garantizar la legitimidad del negocio ante los inversores internacionales".

Lucía Mejuto, Business Development Manager de Aggreko para Argentina, explicó: "La minería argentina experimenta una curva de crecimiento sostenida, pero el déficit de infraestructura de transmisión en las zonas de explotación requiere una planificación energética estratégica. En yacimientos de gran altitud, la generación térmica diésel sigue siendo la base principal para garantizar la continuidad y confiabilidad del suministro".

El informe remarca que la disponibilidad de energía dejó de ser un aspecto complementario para convertirse en un factor central de la competitividad minera. En Argentina, gran parte de los proyectos de litio y cobre se ubican en zonas cordilleranas alejadas del sistema eléctrico, por lo que muchas operaciones necesitan construir líneas de alta tensión o implementar sistemas propios de generación.

En San Juan, donde se concentran los principales proyectos de cobre del país (Vicuña, Los Azules, Altar y El Pachón), el desafío energético es particularmente relevante. La provincia viene debatiendo la necesidad de una línea de 500 kV que abastezca a los grandes emprendimientos mineros. La resolución del ENReGE sobre el acceso a esa infraestructura es esperada con expectativa por las empresas.

El informe concluye que el potencial del litio y el cobre posiciona a Argentina como un proveedor estratégico de minerales para la transición energética global. Sin embargo, advierte que sostener ese crecimiento requerirá inversiones en infraestructura eléctrica, mayor planificación energética y soluciones tecnológicas que permitan acompañar la expansión de la minería en los próximos años.