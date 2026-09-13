Las exportaciones mineras argentinas totalizaron US$4.742 millones en el primer semestre de 2026, el máximo nivel registrado para un primer semestre desde que existen estadísticas comparables para el sector. Así lo indica un informe elaborado por la Cámara Argentina de Empresas Mineras (CAEM) y la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR), difundido este viernes.

El dato representa una expansión de casi el 75% respecto de los US$2.712 millones del mismo período de 2025 y del 156% frente a los US$1.852 millones de 2024. El récord anterior para un primer semestre correspondía a 2011, en el pico del ciclo previo de precios de los metales, cuando las exportaciones rondaron los US$2.260 millones: el registro de 2026 lo supera en más del 100%. Respecto de hace veinte años, las ventas externas se multiplicaron por más de ocho.

Oro, litio y plata: los motores del crecimiento

La apertura por mineral muestra que el resultado no responde a un único factor. El oro continúa siendo el principal mineral exportado y aporta alrededor del 61% del total del semestre, con un valor exportado muy por encima del promedio de los años anteriores. La plata acompaña ese desempeño y sostiene su participación como tercer mineral del período.

El cambio estructural más significativo proviene del litio. En el primer semestre de 2026, el litio se consolidó como el segundo mineral más relevante en las exportaciones mineras, por encima de la plata desde 2023. Con cerca de una cuarta parte del total exportado, el litio viene creciendo desde haber representado menos del 5% de las exportaciones mineras hace una década y menos del 3% hace dos décadas. La puesta en marcha y la ampliación de operaciones en Argentina explican una porción muy alta de este dinamismo, con una suba en cantidades exportadas del complejo litio de más del 68% respecto al primer semestre del año pasado.

La inversión extranjera también en máximos

El récord exportador convive con el nivel más alto de Inversión Extranjera Directa (IED) que la minería argentina haya registrado. De acuerdo con los datos del BCRA, el stock de IED del sector alcanzó los US$24.849 millones a marzo de 2026, frente a US$22.049 millones del trimestre inmediato anterior.

El stock de IED es una foto que mide el valor total de la inversión que empresas del exterior tienen efectivamente colocada en la minería argentina en un momento dado. Incluye aportes de capital de las casas matrices, utilidades reinvertidas en el país y financiamiento que las filiales locales reciben de sus grupos de empresas. Se trata mayoritariamente de capital inmovilizado en activos de larga vida como minas, maquinarias, industrias y campamentos.

En dos años, el stock se duplicó: en marzo de 2024 se ubicaba en US$12.402 millones. La comparación de más largo plazo es aún más contundente. En septiembre de 2019 el stock era de US$8.361 millones, lo que implica que la inversión extranjera acumulada en el sector casi se triplicó en menos de siete años.

El flujo trimestral más alto de la serie

El análisis de los movimientos permite dimensionar la intensidad del proceso actual. En el primer trimestre de 2026 ingresaron US$2.799 millones netos de inversión extranjera directa en minería, el registro trimestral más alto de toda la serie del BCRA. Supera en 36% al récord anterior, los US$2.055 millones del segundo trimestre de 2024.

Entre 2017 y 2021, los flujos trimestrales rara vez excedieron los US$500 millones y en varios trimestres fueron directamente negativos. A partir de 2023 el patrón cambia: los ingresos comienzan a superar con regularidad los US$500 millones. Y desde 2024 la mayoría de los trimestres se ubicó por encima de los US$1.000 millones.

Un nuevo ciclo en marcha

La simultaneidad de ambos máximos —el exportador y el de inversión— es el dato central del período. La minería es una actividad de ciclos largos: entre la decisión de inversión y el primer embarque pueden transcurrir varios años. Que el récord de exportaciones del primer semestre de 2026 coincida con el récord de ingreso de capitales del primer trimestre del mismo año indica que se están capturando dos etapas distintas de un mismo proceso: la maduración de las inversiones en un contexto alcista de precios y el compromiso de nuevos capitales para apuntalar la producción de los próximos años, con especial énfasis en litio y cobre.

En la primera mitad del año, la minería explicó casi el 10% de las exportaciones argentinas, en línea con las estimaciones de CAEM y BCR y marcando a la vez un récord histórico de participación.