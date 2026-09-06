Argentina se encuentra ante una oportunidad histórica para transformar su perfil productivo a través de la minería. Un estudio elaborado por la Unión Industrial Argentina (UIA), la Cámara Argentina de Empresas Mineras (CAEM) y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) identificó más de 72 proyectos mineros con necesidades de inversión superiores a los USD 50.000 millones, de los cuales más del 70% se concentra en seis proyectos avanzados de cobre y aproximadamente el 25% en dieciséis proyectos de litio.

El documento, titulado "Proveedores Mineros en Argentina - Escenarios y proyecciones de desarrollo", señala que la transición energética global proyecta que la demanda de minerales estratégicos se multiplique hasta por seis hacia 2050, posicionando a Argentina como un actor relevante en la oferta de cobre y litio.

"La minería argentina atraviesa una etapa de transformación y crecimiento que abre una oportunidad inédita para el desarrollo productivo nacional", afirmó Franco Mignacco, presidente del Departamento Minero de la UIA y directivo de CAEM, en el prólogo del estudio. "Su alcance no debe medirse únicamente en términos de inversión, producción o exportaciones, sino también por la capacidad de integrar a la industria argentina".

Cobre: seis proyectos que cambiarán el mapa productivo

Los seis proyectos de cobre más avanzados del país son Vicuña (San Juan), con una capacidad anual estimada de 400.000 toneladas de cobre fino; Taca Taca (Salta), con 236.000 toneladas; Los Azules (San Juan), con 188.000 toneladas; MARA (Catamarca), con 158.000 toneladas; El Pachón (San Juan), con 338.000 toneladas; y PSJ Cobre Mendocino (Mendoza), con 40.000 toneladas. En conjunto, suman una capacidad productiva promedio de 1.360.000 toneladas anuales de cobre fino.

Según el estudio, la mayoría de estos proyectos comenzaría su construcción entre 2026 y 2028, con puesta en marcha entre 2029 y 2031. La producción argentina de cobre podría superar el millón de toneladas anuales hacia 2040, lo que ubicaría al país entre los diez principales productores globales.

Litio: una capacidad que se multiplica

En el caso del litio, Argentina ya cuenta con siete operaciones en actividad que totalizan una capacidad instalada de 200.770 toneladas de carbonato de litio equivalente (LCE). Sin embargo, el estudio proyecta que la capacidad productiva se incrementará en 342.000 toneladas adicionales durante la próxima década, con proyectos como Pozuelo Pastos Grandes (Salta), Rincón (Salta) y Sal de Oro (Salta-Catamarca), entre otros.

"Consideramos altamente probable que la capacidad productiva del litio en Argentina se incremente en 342.000 toneladas LCE que se sumarían a lo largo de la próxima década", señala el informe.

Empleo y demanda de bienes y servicios

El estudio también dimensiona el impacto en empleo y demanda de bienes y servicios. Durante la construcción de un proyecto de cobre, el pico de trabajadores puede alcanzar las 9.000 personas, mientras que en litio el máximo es de 1.500. En operación, un proyecto de cobre demanda entre 800 y 1.000 empleos directos, mientras que uno de litio genera entre 300 y 400.

La inversión de capital inicial (CAPEX) para un proyecto de cobre se estima entre USD 3.000 y 4.000 millones, mientras que para uno de litio es de USD 500 a 600 millones.

El desafío de los proveedores locales

Uno de los ejes centrales del estudio es el desarrollo de proveedores locales. El documento advierte que "convertir el crecimiento de la actividad minera en desarrollo económico sostenible requiere articular de forma efectiva la demanda del sector con el entramado productivo nacional".

El informe identifica oportunidades en estructuras metálicas, cañerías, bombas, montajes electromecánicos, servicios de mantenimiento, indumentaria de seguridad y productos químicos como soda ash y cal. Pero también advierte sobre brechas: equipos críticos como molinos, chancadores y plataformas de perforación no tienen producción local, y persisten desafíos en financiamiento, costos logísticos y acceso a certificaciones.

Para CAEM y la UIA, el desarrollo de proveedores debe pensarse como una agenda específica de articulación productiva. "El verdadero desafío es lograr que el crecimiento de la actividad se traduzca en oportunidades concretas, el fortalecimiento del entramado productivo y un desarrollo sostenible para las regiones y para el país", expresó Mignacco.