Un informe de la Organización Latinoamericana de Energía (Olacde) estima que la demanda eléctrica del sector minero argentino pasará de 1.256 GWh en 2024 a 6.630 GWh en 2034, un incremento del 428% en apenas diez años. El estudio, difundido la semana pasada por el portal EconoJournal, advierte que el corazón de esa nueva demanda estará concentrado en San Juan, además de Salta y Catamarca, impulsado principalmente por los proyectos de cobre y litio.

Se trata del mayor crecimiento proyectado para la actividad minera entre los países de América Latina analizados. Para San Juan, el dato adquiere una relevancia especial. La provincia concentra algunos de los mayores proyectos de cobre del país, entre ellos Vicuña, Los Azules y El Pachón, que requerirán un abastecimiento energético de gran escala para poder operar.

El informe llega en un momento en que San Juan viene dando un fuerte debate sobre la infraestructura eléctrica que necesitará el boom del cobre. En los últimos meses, la discusión por la futura línea de 500 kV, considerada estratégica para abastecer a los grandes proyectos mineros, generó tensiones entre las empresas. La prioridad de uso se le concedió a Vicuña, lo que desató cuestionamientos de otras mineras, entre ellas Los Azules. Se espera con expectativas la resolución del ENReGE al respecto.

El informe de Olacde advierte que el crecimiento de la minería obligará a ampliar la infraestructura eléctrica mediante nuevas obras de transporte de alta tensión, especialmente líneas de 500 kV, además de incorporar proyectos de autogeneración, eficiencia energética y una mayor participación de energías renovables.

Gastón Siroit, coautor del estudio y asesor técnico de Olacde, fue contundente: "La transición energética, a nivel global, se está apoyando en una demanda masiva de minerales críticos. Y como la minería es una industria intensiva en el uso de energía, los países deben considerar este escenario de mayor consumo en su planificación. De lo contrario, el sistema eléctrico puede colapsar por falta de generación o de transmisión. Hay que abordar esta cuestión hoy, porque en cinco años puede producirse un cuello de botella. En la Argentina, en particular, este incremento de la demanda es disruptivo".

El informe también reveló que la producción de cobre es considerablemente más intensiva en consumo energético que la de litio. Según Olacde, producir una tonelada de cobre requiere, en promedio, 5 MWh, mientras que una tonelada de carbonato de litio demanda alrededor de 2 MWh. Por eso, el ingreso en producción de grandes proyectos de cobre como Vicuña y Los Azules, en San Juan, aparece como el principal factor que explicará el salto en la demanda eléctrica durante la próxima década.