La ministra de Seguridad de la Nación, Alejandra Monteoliva, llegó a San Juan y encabezó la apertura de la tercera edición del Consejo de Seguridad Interior, un encuentro que reúne a representantes de las 24 jurisdicciones, las cinco fuerzas federales y equipos técnicos para coordinar políticas de seguridad.

Durante la conferencia de prensa, la funcionaria repasó los principales ejes abordados durante la jornada y se refirió a la preparación ante El Niño, el combate a las organizaciones criminales, la seguridad en zonas productivas y los controles en las fronteras.

Prevención ante El Niño

Uno de los temas centrales fue la preparación frente al fenómeno de El Niño, que ya se encuentra activo y podría generar impactos durante los próximos meses.

Monteoliva explicó que el tema ya había sido abordado en el Consejo anterior, realizado en Paraná, y que el trabajo comenzó durante los primeros meses del año.

“Yo creo que acá hay un paso significativo con relación a años anteriores, y es el tiempo y los recursos que le hemos dedicado, que le estamos dedicando a la prevención”, señaló.

En ese sentido, remarcó que el fenómeno no puede evitarse, pero sí pueden reducirse sus consecuencias mediante la preparación. “El fenómeno del Niño no lo podemos frenar, pero sí nos podemos preparar mejor”, afirmó.

La funcionaria explicó que el trabajo se realiza junto con provincias, municipios y ciudades vinculadas a la cuenca del Plata, que serán algunas de las zonas más involucradas durante los próximos meses.

Seguridad y crecimiento de la minería

Ante una consulta sobre la posibilidad de que San Juan necesite mayor presencia de seguridad frente al crecimiento de la actividad minera, Monteoliva vinculó directamente la seguridad con el desarrollo productivo.

“Para nosotros no hay posibilidad de crecimiento, y esto lo viene planteando el Presidente, nosotros desde el primer día de la gestión, seguridad y crecimiento van de la mano”, sostuvo.

La ministra señaló que las provincias de Cuyo y del Norte, con una importante actividad minera, requieren condiciones de seguridad que permitan garantizar la producción.

“Más seguridad implica también mejores condiciones para el crecimiento económico”, afirmó.

También aseguró que existen protocolos activos en las provincias destinados a garantizar la producción local y que la seguridad productiva constituye uno de los ejes de trabajo del Ministerio de Seguridad Nacional.

El combate al narcotráfico

Consultada sobre el tránsito de organizaciones criminales y narcotráfico en San Juan, Monteoliva sostuvo que se trata de una problemática que atraviesa al país y a la región.

“El tránsito es generalizado en nuestro país y en toda América Latina, la producción es local, el tránsito es regional y el consumo es global”, explicó.

La funcionaria destacó que durante 2024, 2025 y lo que va de 2026 se registraron cifras récord de incautaciones de cocaína y marihuana, según los datos mencionados durante la conferencia.

También señaló que el combate a las organizaciones criminales es un trabajo permanente y destacó la implementación del sistema de alto riesgo en el Servicio Penitenciario Federal.

Más de 20.000 extranjeros inadmitidos o expulsados

Otro de los datos destacados por Monteoliva fue el trabajo realizado junto con la Dirección Nacional de Migraciones. Según informó, ya son más de 20.000 los extranjeros inadmitidos o expulsados.

“En ocho meses y medio, nueve meses prácticamente, nueve meses y medio, hemos logrado un número significativo de 20 mil extranjeros que tenían o pedido de captura, o tenían antecedentes, o no tenían las condiciones para ingresar al país”, explicó.

La ministra remarcó que Migraciones se encuentra bajo la órbita del Ministerio de Seguridad Nacional desde el 1 de diciembre y vinculó las políticas migratorias con la seguridad nacional.

“Por eso es tan importante el control y el orden que buscamos y que generamos en cada una de nuestras fronteras”, afirmó.

San Juan y el Consejo de Seguridad Interior

El secretario de Estado de Seguridad y Orden Público, Enrique Delgado, destacó la elección de San Juan como sede del encuentro y sostuvo que demuestra el carácter federal de la gestión nacional.

Además, mencionó como resultado de estos espacios el trabajo conjunto con Mendoza para avanzar en un control unificado. Según explicó, ya se abrieron los sobres de la licitación y se prevé seleccionar la empresa antes de fines de noviembre para comenzar la construcción en diciembre.

Monteoliva, por su parte, destacó la participación de las 24 jurisdicciones y sostuvo que estos encuentros permiten acordar medidas y transformarlas en planes de trabajo conjuntos.

Además, anticipó que habrá una nueva edición antes de fin de año y que uno de los próximos desafíos será la coordinación federal de seguridad ante la visita del papa León XIV a la Argentina en noviembre.