La mujer baleada en Capital aportó nombres de sospechosos del ataque

La investigación por el triple ataque ocurrido el domingo en Capital sumó avances luego de que la mujer baleada, que permanece estable, lograra declarar y aportar datos sobre los presuntos agresores. Así lo confirmó el fiscal de la UFI Delitos Especiales, José Plaza, quien indicó que la víctima brindó nombres y apodos que ya están siendo analizados por los equipos de investigación.

El fiscal señaló en radio Sarmiento que “la mujer pudo aportar información relevante sobre las personas involucradas, lo que permite orientar la investigación”, y agregó que los datos entregados “están siendo cotejados con otras pruebas recolectadas en la causa”. En ese sentido, remarcó que el trabajo se concentra en verificar cada uno de los elementos aportados para avanzar con mayor precisión en la identificación de los responsables.

Plaza explicó que una de las líneas de investigación contempla un posible conflicto entre familias, aunque no es la única hipótesis en análisis. “Puede haber una venganza o un ajuste de cuentas. Todo sigue en investigación”, sostuvo. Además, señaló que existe una denuncia previa por amenazas que podría estar vinculada al ataque, lo que refuerza la idea de un trasfondo previo de tensión entre los involucrados.

Búsqueda de los sospechosos

En paralelo, la investigación avanza con el análisis de cámaras de seguridad de la zona. Fuentes del caso indicaron que ya se habrían obtenido registros que permiten identificar movimientos previos y posteriores al ataque. “Tenemos algunos datos concretos y seguimos trabajando en la identificación de las personas involucradas”, indicaron desde el entorno de la pesquisa, mientras se intenta establecer la participación de dos o tres sospechosos.

Uno de los factores que complica el avance del expediente es la escasa colaboración de los vecinos del lugar del hecho. Según la investigación, no se aportaron testimonios ni imágenes de cámaras particulares que pudieran ayudar a reconstruir lo ocurrido. Incluso se mencionó que, durante el incendio provocado con una bomba molotov, habría existido resistencia en la zona para permitir el ingreso de los equipos de emergencia.

Estado de la víctima

La mujer herida recibió impactos de bala en una pierna, lo que le provocó fracturas. Sin embargo, los médicos confirmaron que se encuentra fuera de peligro y bajo observación. Su evolución es favorable, mientras continúa la investigación judicial para esclarecer el ataque y determinar responsabilidades en un hecho que mantiene en alerta a Capital.