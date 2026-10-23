El Niño 2026 continúa fortaleciéndose y ya muestra una configuración comparable con uno de los episodios más intensos registrados en las últimas décadas. Un nuevo análisis de la NASA determinó que la distribución del agua cálida en el Pacífico se asemeja a la observada durante el histórico evento de 1997-98.

El informe se apoya en 35 años de mediciones satelitales del nivel del mar. Josh Willis, científico del Laboratorio de Propulsión a Chorro de la NASA, sostuvo que los datos actuales indican que el fenómeno podría alcanzar una intensidad incluso superior.

Los mapas del 12 de octubre de 2026 muestran niveles del mar elevados en el Pacífico ecuatorial central y oriental, con una extensa masa de agua cálida avanzando hasta las costas de Sudamérica. Una configuración muy similar había sido registrada el 13 de octubre de 1997.

La NOAA acompaña esa señal con su último pronóstico: existe más de 83% de probabilidad de que El Niño permanezca en una categoría fuerte o muy fuerte durante el período enero-marzo de 2027.

Qué observaron los satélites de la NASA

La NASA utiliza la altimetría para medir variaciones extremadamente pequeñas en la altura del océano. Cuando el agua aumenta su temperatura se expande, por lo que una elevación de la superficie permite detectar dónde se está concentrando el calor.

Las mediciones provienen de distintas generaciones de satélites, entre ellas TOPEX/Poseidon, Jason y Sentinel-6, que permitieron construir una serie continua de más de tres décadas.

Durante 2026 también fueron detectadas ondas Kelvin, grandes pulsos de agua cálida que avanzan desde el oeste hacia el este del Pacífico.

En algunas zonas, estas ondas provocaron elevaciones del nivel del mar de entre 30 y 40 centímetros. Al mismo tiempo, Indonesia y el norte de Australia mostraron niveles entre 15 y 20 centímetros inferiores a los habituales.

Por qué lo comparan con el histórico El Niño de 1997

El episodio de 1997-98 es utilizado como referencia por haber sido uno de los más intensos registrados durante la era satelital.

La similitud aparece principalmente en la distribución del agua cálida. Tanto en 1997 como en 2026, las anomalías se extendieron con fuerza hacia el Pacífico oriental y las costas sudamericanas.

Sin embargo, la NASA remarcó que eso no significa que los efectos vayan a repetirse de manera idéntica.

Cada El Niño depende también de la ubicación exacta del calentamiento, de los vientos alisios y de cómo responde la atmósfera. Por eso, lluvias, sequías o aumentos de temperatura pueden producirse en regiones distintas.

Un fenómeno que todavía puede intensificarse

La Organización Meteorológica Mundial también proyectó un fortalecimiento hacia finales de 2026. Su último escenario prevé que la anomalía promedio de temperatura del Pacífico tropical podría alcanzar cerca de +3,8 °C entre noviembre y enero.

El dato describe el calentamiento del océano y no significa que la temperatura ambiental vaya a aumentar esa misma cantidad.

Para Argentina y regiones como Cuyo, la intensidad global de El Niño tampoco permite anticipar por sí sola cuánto lloverá en una provincia o durante una semana determinada. Esos impactos necesitan pronósticos regionales y de corto plazo.

La señal de fondo, sin embargo, es cada vez más clara: el Pacífico atraviesa un episodio excepcional y los satélites muestran que todavía tiene margen para fortalecerse.