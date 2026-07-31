Ni redonda ni perfecta: así se ve la Tierra según el nuevo mapa de la NASA.

La Tierra no es redonda. Aunque la imagen de una canica azul simétrica ha dominado el imaginario colectivo durante décadas, la NASA ha compartido recientemente una novedad que desafía esta percepción: una visualización 3D inédita que permite observar con claridad la verdadera morfología de nuestro hogar. Este modelo tridimensional revela que el planeta posee una forma irregular denominada geoide, la cual está definida fundamentalmente por las variaciones constantes en su campo gravitatorio.

Un mapa moldeado por la gravedad

El innovador modelo desarrollado por la agencia espacial estadounidense representa cómo se vería la superficie terrestre si los océanos estuvieran en absoluto reposo, respondiendo únicamente a la fuerza de gravedad. Al eliminar factores externos como las mareas, los vientos y las corrientes, lo que surge es una figura que dista mucho de ser una esfera lisa y pulida. En su lugar, se aprecian bultos y depresiones que no corresponden a accidentes geográficos visibles como montañas u océanos, sino a la distribución desigual de la masa en el interior del planeta.

Científicamente, se ha comprobado que la gravedad no actúa con la misma intensidad en todos los puntos de la Tierra. Donde existe una mayor concentración de masa, la atracción gravitatoria aumenta, generando una elevación en el geoide; por el contrario, esta fuerza disminuye en las zonas con menor densidad, creando depresiones en el modelo. Estas diferencias son tan marcadas que la visualización muestra puntos críticos: mientras que en regiones como Islandia el nivel se sitúa unos 85 metros por encima de la media, en el sur de la India se encuentra hasta 106 metros por debajo.

Quince años de vigilancia satelital

La precisión de este mapa es el resultado de un esfuerzo tecnológico y científico monumental. La nueva visualización se fundamenta en más de mil millones de observaciones recolectadas a lo largo de 15 años por una flota coordinada de 19 satélites. Entre las misiones más destacadas que aportaron datos se encuentran el Experimento de Recuperación de la Gravedad y el Clima (GRACE) de la NASA y el Explorador de Campos Gravitatorios y Circulación Oceánica en Estado Estacionario (GOCE) perteneciente a la Agencia Espacial Europea (ESA).

Es importante destacar que, para que el ojo humano pueda percibir estas variaciones que de otro modo serían invisibles a gran escala, la NASA aclaró que las irregularidades fueron exageradas 10.000 veces en el modelo visual. Sin este ajuste técnico, la superficie del planeta parecería prácticamente uniforme y esférica para cualquier observador casual, ya que las variaciones reales son sutiles en proporción al tamaño total de la Tierra.

Aplicaciones para el futuro científico

Más allá del impacto visual que genera romper con el mito de la redondez perfecta, este modelo tridimensional posee aplicaciones científicas cruciales para el estudio del cambio climático y la geofísica. Al entender mejor la configuración del geoide, los investigadores pueden estudiar con mayor exactitud el comportamiento de los océanos y seguir de cerca las variaciones del nivel del mar a nivel global. Asimismo, el modelo resulta fundamental para analizar el movimiento de las corrientes marinas y monitorear procesos críticos como el derretimiento de los glaciares en los polos.

La utilidad de la visualización se extiende también al estudio de cómo se redistribuye el agua dulce sobre los continentes y permite conocer con mayor profundidad la estructura interna de la Tierra. Gracias a esta tecnología de mapeo gravitatorio, es posible detectar cambios internos que con otros métodos tradicionales podrían pasar inadvertidos, brindando una herramienta vital para comprender la dinámica de un planeta que, lejos de ser una roca inerte y estática, se encuentra en constante transformación y reajuste de su masa.