La UEFA Nations League 2026/27 tendrá un comienzo con varios partidos destacados, aunque tres aparecen como los grandes atractivos de las primeras jornadas. Países Bajos-Alemania, Inglaterra-España y Bélgica-Francia reunirán a seis selecciones protagonistas del Mundial 2026.

El inicio del torneo también marcará el debut de nuevos ciclos en los bancos de suplentes. Jürgen Klopp, Xavi Hernández, Zinédine Zidane y Mark van Bommel afrontarán sus primeros desafíos oficiales al frente de sus respectivas selecciones.

Países Bajos contra Alemania

Países Bajos recibirá a Alemania el 24 de septiembre por el Grupo A2. Será uno de los clásicos de la jornada inaugural y enfrentará a dos equipos que iniciarán nuevos procesos con entrenadores diferentes.

Klopp comenzará oficialmente su recorrido al frente del seleccionado alemán, mientras Xavi Hernández asumirá la conducción de Países Bajos. Alemania llegará con cuatro partidos consecutivos sin perder ante los neerlandeses, con dos victorias y dos empates.

Inglaterra y España

Inglaterra y España se enfrentarán el 26 de septiembre en Wembley por el Grupo A3. Será una reedición de la final de la Eurocopa 2024, cuando España se impuso 2-1 en Berlín.

El equipo de Thomas Tuchel regresará a la máxima categoría de la Nations League después de conseguir el ascenso en la edición 2024/25. España, por su parte, llegará como campeona del mundo.

Bélgica frente a Francia

Bélgica recibirá a Francia el 28 de septiembre por el Grupo A1, zona que también integran Italia y Turquía. El encuentro tendrá como protagonistas a dos selecciones que iniciarán nuevos ciclos.

Mark van Bommel dirigirá a Bélgica y Zinédine Zidane estará al frente de Francia. Los franceses ganaron los últimos cinco enfrentamientos entre ambos seleccionados, incluidos los dos correspondientes a la Nations League 2024/25.