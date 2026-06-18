La Feria Agroproductiva de San Juan tendrá este sábado 20 de junio una nueva edición en el Paseo Las Palmeras del Parque de Mayo, de 9:30 a 14 horas, con una propuesta integral que reunirá a más de 120 expositores de distintos departamentos y pondrá el foco en la conciencia ambiental, el consumo local y el acceso a servicios comunitarios.

Organizada de manera articulada entre el Ministerio de Producción, Trabajo e Innovación, el Ministerio de Gobierno, el Ministerio de Salud y la Secretaría de Estado de Ambiente y Desarrollo Sustentable, la feria se consolida como un espacio clave para visibilizar el trabajo de emprendedores sanjuaninos, al tiempo que promueve prácticas sustentables y el bienestar de las familias.

Durante la jornada, los visitantes podrán recorrer una amplia oferta de productos locales que incluyen frutas y verduras, conservas, dulces, panificados, vinos, aceite de oliva, aceitunas, plantas y miel, todos elaborados por productores de la provincia, fortaleciendo así la economía regional.

Uno de los ejes principales será el programa “Cambio Verde”, mediante el cual quienes acerquen 20 materiales reciclables recibirán vouchers para canjear por productos dentro de la feria. La iniciativa busca incentivar la separación de residuos en origen, fomentar la economía circular y promover hábitos responsables. Además, se recibirán residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEEs) para su correcta disposición, con la participación del Parque de la Biodiversidad.

El componente sanitario también tendrá un lugar destacado, con la instalación de un Vacunatorio Móvil que permitirá completar el calendario de vacunación de manera gratuita. A esto se sumarán controles de composición corporal mediante balanzas de bioimpedancia y acciones de educación alimentaria a cargo de la División Nutrición.

En paralelo, la Secretaría de Tránsito y Transporte brindará asesoramiento sobre la Tarjeta SUBE, incluyendo consultas y la posibilidad de gestionarla en el lugar. Por su parte, la Dirección de Sanidad Vegetal, Animal y Alimentos desarrollará la campaña invernal de cítricos, con recomendaciones destinadas tanto a productores como a consumidores.

La propuesta se completará con actividades recreativas y educativas del Parque de la Biodiversidad, como juegos de memorama, rompecabezas y espacios de dibujo para niños, reforzando el carácter familiar del evento.

Con esta última edición de junio, la Feria Agroproductiva reafirma su rol como un punto de encuentro que no solo impulsa la producción local, sino que también promueve la sustentabilidad, la educación ambiental y el acceso a servicios esenciales para la comunidad.