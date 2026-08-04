El presidente Javier Milei volvió a apuntar contra su par brasileño Luiz Inácio Lula da Silva y ratificó las críticas que había realizado durante su visita a San Pablo, donde respaldó la candidatura presidencial de Flávio Bolsonaro para las elecciones de Brasil.

En una entrevista televisiva, el mandatario argentino defendió sus dichos y volvió a cuestionar al líder brasileño, profundizando la tensión política entre ambos países. Milei insistió en sus acusaciones contra Lula y aseguró que sus declaraciones realizadas en Brasil no fueron falsas.

“¿Mentí en Brasil?”, respondió el Presidente al ser consultado por la polémica que generaron sus expresiones durante la Convención Nacional del Partido Liberal. En ese marco, volvió a cuestionar al mandatario brasileño y afirmó: “Siempre es bueno sacarse de encima a los zurdos, chorros y corruptos”.

Además, Milei recordó que Lula fue “una de las pocas personas que no me felicitaron cuando gané las elecciones” y expresó su deseo de que “Brasil se pinte de azul”, en referencia a un posible triunfo electoral del sector político vinculado al expresidente Jair Bolsonaro.

El respaldo a Flávio Bolsonaro y las críticas al gobierno de Lula

Durante su participación en la Convención Nacional del Partido Liberal en San Pablo, Milei manifestó su apoyo a Flávio Bolsonaro, senador e hijo del expresidente brasileño Jair Bolsonaro, quien será candidato en las elecciones previstas para el próximo 4 de octubre.

En su discurso, el jefe de Estado argentino habló de un “Riesgo Lula” para Brasil y lo comparó con el denominado “Riesgo Kuka” que, según su visión, existía en Argentina antes de su llegada al Gobierno.

En aquella oportunidad, Milei también lanzó fuertes cuestionamientos contra Lula, a quien calificó de “ladrón”, “presidiario” y “totalitario”. Sus declaraciones generaron repercusiones políticas y fueron observadas con atención debido al impacto que pueden tener en la relación bilateral entre Argentina y Brasil.

Cruces por Bolsonaro y la Justicia brasileña

Durante su viaje a Brasil, Milei también cuestionó al juez Alexandre de Moraes luego de que no pudiera concretar una visita al expresidente Jair Bolsonaro, quien atraviesa una situación judicial en ese país.

El mandatario argentino volvió a referirse al episodio y criticó la decisión judicial, sumando un nuevo capítulo a la serie de cruces con autoridades brasileñas.

Las declaraciones de Milei vuelven a poner en el centro de la escena la relación entre Argentina y Brasil, dos de los principales países de la región, en un contexto marcado por diferencias políticas e ideológicas entre sus gobiernos.