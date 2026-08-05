La obra de cloacas del Barrio Sutiagyf llegó al 60% de avance en Rawson

La Municipalidad de Rawson avanza con la finalización de la obra de cloacas del Barrio Sutiagyf, un proyecto de infraestructura que había quedado inconcluso y que ahora es ejecutado con fondos municipales. Los trabajos registran actualmente un 60% de avance y beneficiarán a 338 familias distribuidas en los 52 monoblocks del complejo habitacional.

Las obras alcanzan un 60% de avance. (Gentileza)

La intervención fue asumida íntegramente por el municipio, con recursos propios y la correspondiente autorización de Obras Sanitarias (OS). La decisión apunta a completar una infraestructura considerada esencial para los vecinos y evitar que la obra permanezca paralizada.

Las obras alcanzan un 60% de avance. (Gentileza)

El acceso al servicio de cloacas permitirá mejorar las condiciones sanitarias del barrio, además de contribuir al cuidado del ambiente y a la calidad de vida de cientos de familias que aguardaban desde hace años la finalización de los trabajos.

El intendente de Rawson, Carlos Munisaga, destacó la importancia de avanzar con obras que tienen un impacto directo en la vida cotidiana de los vecinos.

“Hay obras que no pueden quedar en el abandono, porque detrás de cada una de ellas hay familias que esperan una respuesta. Desde el Municipio decidimos hacernos cargo de esta obra porque entendemos que garantizar servicios esenciales también es una forma de cuidar a nuestros vecinos”, sostuvo.

El jefe comunal también resaltó que los trabajos ya alcanzaron el 60% de ejecución y atribuyó el avance a la inversión realizada con recursos municipales.

“Hoy esta obra ya alcanza un 60% de avance gracias al esfuerzo y la inversión de todos los rawsinos. Seguimos demostrando que cuando hay decisión y compromiso, las obras avanzan y las respuestas llegan”, afirmó.

Una obra para 338 familias

La finalización de la red de cloacas permitirá que 338 familias que viven en los 52 monoblocks del Barrio Sutiagyf puedan acceder a un servicio fundamental para las condiciones sanitarias y ambientales del sector.

Desde el municipio remarcaron que la obra forma parte de una política orientada a sostener y completar proyectos de infraestructura que habían quedado inconclusos.

Munisaga aseguró además que la gestión continuará priorizando las necesidades de los distintos barrios del departamento.

“Estar presentes, escuchar, acompañar y responder con obras concretas es la forma en que elegimos gobernar. Vamos a seguir transformando Rawson con hechos, priorizando las necesidades de cada barrio y trabajando para que más familias puedan vivir mejor”, manifestó.

Con la continuidad de estos trabajos, la Municipalidad de Rawson busca fortalecer la infraestructura y los servicios públicos, mediante inversión municipal y presencia territorial en los distintos sectores del departamento.