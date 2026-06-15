La transformación del Parque de Mayo avanza con una obra que promete convertirse en una de las nuevas postales de San Juan. Se trata del puente peatonal que cruzará el lago principal, una intervención que no solo modificará la imagen del tradicional paseo, sino que también ofrecerá una experiencia diferente para quienes lo visiten.

Los trabajos forman parte de la remodelación integral del Sector 2 del parque y ya ingresaron en una etapa clave. Actualmente se ejecutan las fundaciones que sostendrán la estructura, mediante tareas de hormigonado que servirán de base para una de las obras más importantes del proyecto.

El futuro puente tendrá una extensión de 70 metros y permitirá atravesar el lago caminando, generando nuevos recorridos y puntos de observación. La propuesta apunta a que los visitantes puedan disfrutar de vistas inéditas del entorno, tomar fotografías y aprovechar un espacio pensado para el encuentro y la recreación.

La estructura estará apoyada sobre 16 columnas distribuidas a lo largo de todo su trayecto. Una vez concluida, se convertirá en uno de los elementos más distintivos del renovado Parque de Mayo, con potencial para transformarse en un nuevo símbolo urbano de la provincia.

Sin embargo, el puente no será la única novedad. La intervención contempla además una profunda renovación del lago y sus alrededores. Entre las mejoras previstas figuran la recuperación de veredas, el reacondicionamiento de barandas y la incorporación de luminarias LED, con el objetivo de reforzar la seguridad y modernizar el espacio público.

Otro de los aspectos más esperados por los sanjuaninos será la puesta en valor del histórico trencito del parque. El tradicional atractivo, que marcó generaciones de visitantes, será recuperado y adaptado a una modalidad eléctrica, combinando su valor patrimonial con criterios de sustentabilidad y modernización.

La remodelación también incluye la construcción de nuevos núcleos sanitarios para mejorar los servicios disponibles en uno de los espacios verdes más concurridos de la provincia.

Desde el Gobierno provincial destacan que el proyecto busca recuperar elementos históricos del Parque de Mayo y, al mismo tiempo, incorporar infraestructura acorde a las necesidades actuales. La meta es ofrecer un lugar más seguro, accesible y atractivo para las miles de personas que cada año eligen este emblemático pulmón verde para realizar actividades recreativas, deportivas y familiares.

Con el avance de las obras, el puente sobre el lago y el regreso del trencito, ahora impulsado por energía eléctrica, aparecen como los dos grandes protagonistas de una transformación que apunta a redefinir la experiencia de quienes recorren el principal parque de San Juan.