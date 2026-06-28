La crisis por temperaturas extremas en Europa continúa dejando un fuerte impacto sanitario y social. De acuerdo con la OMS, desde el 21 de junio se registraron más de 1.300 muertes adicionales atribuidas a la ola de calor, que se extiende por gran parte del continente y afecta a aproximadamente 150 millones de personas expuestas a condiciones extremas.

El fenómeno ha provocado récords de temperatura en países como Alemania, Polonia y República Checa, donde los termómetros superaron valores históricos para esta época del año. Las altas temperaturas también generaron sobrecarga en los sistemas de salud, cortes de energía y advertencias por el colapso de infraestructuras críticas en varias ciudades europeas.

En Francia, uno de los países más afectados, las autoridades sanitarias reportaron un aumento significativo de muertes vinculadas al calor en los últimos días, especialmente entre personas mayores de 65 años. Además, se registró un incremento de emergencias médicas y una presión inusual sobre hospitales y servicios de urgencia.

Los especialistas advierten que este tipo de eventos extremos se están volviendo más frecuentes e intensos debido al cambio climático, lo que amplifica sus efectos sobre la salud pública, la infraestructura y la vida cotidiana. En ese contexto, organismos internacionales insisten en la necesidad de fortalecer los sistemas de prevención y adaptación frente a las olas de calor.

El fenómeno también reabre el debate sobre la preparación de Europa ante eventos climáticos extremos, con ciudades que enfrentan dificultades para soportar temperaturas sostenidas por encima de los 40 grados y noches sin descenso térmico, lo que agrava los riesgos para la población vulnerable.