La Organización Meteorológica Mundial (OMM) confirmó que el fenómeno de El Niño alcanzará una intensidad muy fuerte entre agosto y octubre de 2026, con un impacto significativo sobre el clima global. Los especialistas advirtieron que el evento modificará los patrones de lluvias y temperaturas en distintas regiones del mundo, aumentando el riesgo de fenómenos meteorológicos extremos.

Según el organismo internacional, las anomalías en la temperatura superficial del océano Pacífico central y oriental podrían superar los 2,9 °C, un nivel que no se registraba desde hace años. Este calentamiento se combinará con un Atlántico tropical más cálido de lo habitual, alterando la circulación atmosférica y potenciando sus efectos.

Los pronósticos indican una mayor probabilidad de tormentas severas y precipitaciones por encima de los valores normales en el sudeste de Sudamérica, el Gran Cuerno de África, el sur de Europa y el oeste de Norteamérica. En contrapartida, regiones como el subcontinente indio y Australia enfrentarían un riesgo elevado de sequías extremas.

La OMM explicó que este escenario también podría favorecer olas de calor más intensas y prolongadas, con consecuencias directas sobre la salud, la producción agropecuaria y la disponibilidad de recursos hídricos. Además, el aumento de las temperaturas incrementaría las condiciones propicias para incendios forestales de gran magnitud.

El secretario general de la ONU, António Guterres, advirtió que este episodio se desarrolla en un contexto de calentamiento global sostenido, lo que agrava aún más sus posibles efectos. Por ello, insistió en que los países deben prepararse para enfrentar eventos climáticos de mayor intensidad.

En la misma línea, la secretaria general de la OMM, Celeste Saulo, señaló que la información científica debe transformarse en acciones concretas de prevención. La funcionaria sostuvo que gobiernos, organismos de emergencia y comunidades vulnerables tienen la oportunidad de anticiparse para reducir los impactos materiales, económicos y humanos que podría provocar uno de los eventos de El Niño más intensos de los últimos años.