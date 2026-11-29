La Organización de las Naciones Unidas (ONU) advirtió que las nuevas infecciones por VIH podrían aumentar a partir de 2027, luego de haber alcanzado un mínimo histórico. La preocupación está vinculada con los recortes en los fondos destinados a prevención y tratamiento, además de los retrocesos en políticas de derechos humanos.

La directora ejecutiva de Onusida, Winnie Byanyima, señaló que el mundo está cerca de lograr avances decisivos frente al sida, pero alertó que la reducción de recursos puede poner en riesgo ese progreso. "Los recortes y el retroceso en materia de derechos humanos amenazan con echar por tierra nuestros logros", afirmó en declaraciones citadas por Reuters.

Según los últimos datos difundidos por Onusida, las nuevas infecciones por VIH se ubicaron en 1,2 millones durante el último año relevado. La cifra representa una baja importante frente al máximo de 3,5 millones registrado en 1994.

Por qué podrían aumentar los contagios

Desde Onusida señalaron que todavía no cuentan con datos que permitan confirmar un repunte global, pero identificaron señales de retroceso en distintos países. Entre ellas, mencionaron dificultades para sostener los programas de prevención, el cierre de centros de atención y la reducción de personal por falta de financiamiento.

Byanyima advirtió que algunos países no están en condiciones de cubrir con recursos propios el dinero que dejaron de recibir. Esa situación podría afectar el acceso a pruebas, tratamientos y servicios de prevención.

La funcionaria también señaló que las campañas contrarias a los derechos de las mujeres y de la comunidad Lgbtq representan otro obstáculo para las políticas de salud sexual y reproductiva.

Desde el organismo remarcaron que el descenso de las infecciones registrado en los últimos años no garantiza que la tendencia continúe. La advertencia apunta a que, sin financiamiento sostenido y políticas de prevención, los avances alcanzados podrían revertirse a partir de 2027.