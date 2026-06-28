La ONU difundió una estimación preliminar sobre el impacto económico de los dos terremotos que afectaron a Venezuela, calculando en aproximadamente 6.700 millones de dólares los daños directos en viviendas, activos económicos y estructuras productivas. El informe fue elaborado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) a partir de imágenes satelitales, modelos sísmicos y datos poblacionales.

Según el organismo, el análisis se realizó en las horas posteriores a los sismos de magnitudes 7,2 y 7,5 registrados en la región norte del país, una de las zonas más densamente pobladas y con mayor concentración de infraestructura urbana. Las áreas más afectadas incluyen Caracas y varios estados costeros e interiores donde se reportaron colapsos estructurales y daños generalizados.

El informe advierte que la cifra de 6.700 millones de dólares contempla únicamente los daños directos, sin incluir el impacto económico total derivado de la paralización de actividades, interrupciones de servicios básicos ni los costos de reconstrucción a largo plazo, que podrían incrementar significativamente el monto final.

La evaluación también señala que alrededor de 1,7 millones de estructuras se encuentran dentro de las zonas afectadas, lo que da cuenta de la magnitud del desastre y del alcance potencial de las pérdidas materiales. En paralelo, organismos internacionales continúan coordinando la asistencia humanitaria y el despliegue de equipos de rescate.

La tragedia dejó miles de víctimas, heridos y desaparecidos, mientras las tareas de rescate siguen en marcha en distintas regiones del país. La ONU advirtió que el impacto total del evento podría ser mayor a medida que se actualicen los relevamientos en las zonas más afectadas.

En este contexto, el terremoto ya es considerado uno de los desastres naturales más graves de los últimos años en la región, tanto por su impacto humano como por su magnitud económica.