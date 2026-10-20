En una definición que promete sacudir el tablero político nacional y la interna peronista, el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas dio inicio este lunes 19 de octubre a su 146º período de sesiones en Ginebra.

El organismo internacional confirmó que el encuentro se extenderá hasta el viernes 6 de noviembre, fijando así la fecha límite para expedirse sobre el planteo presentado por la defensa de Cristina Fernández de Kirchner (CFK) respecto a su condena en la Causa Vialidad.

Durante las próximas tres semanas, el Comité de la ONU deberá dictaminar si el proceso judicial que resultó en una condena de seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos constituyó una violación a los derechos civiles y políticos de la expresidenta, vulnerando tratados consagrados en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

Argumentos de la defensa

La estrategia legal de la ex mandataria se centra en denunciar múltiples irregularidades a lo largo del proceso judicial y sostener que la inhabilitación política perpetua es una pena accesoria desproporcionada frente a la condena principal de seis años. Según la defensa, dicha medida busca en última instancia su proscripción política.

Asimismo, la defensa sumó recientemente documentación probatoria que demuestra que los fondos destinados durante el período juzgado a las empresas del Grupo Austral, pertenecientes a Lázaro Báez, representaron menos del 1% de los recursos del fideicomiso de obras viales.

Las pruebas hicieron público que otros grupos empresarios recibieron volúmenes de fondos públicos significativamente mayores para la realización de obras, encabezados por la firma IECSA S.A., propiedad de Ángelo Calcaterra, primo de Mauricio Macri.

En caso de obtener un fallo favorable por parte del organismo internacional con sede en Suiza, la defensa de la expresidenta solicitará un recurso de revisión ante la justicia argentina, acompañado por el pedido de una medida cautelar. La intención es suspender la inhabilitación mientras se revisa el fondo de la causa, lo que la dejaría legalmente habilitada para competir como candidata en las elecciones presidenciales de 2027.

Aun frente a la incertidumbre sobre la receptividad del Poder Judicial local a dicha medida, un dictamen positivo de la ONU serviría como catalizador para que el kirchnerismo intensifique su campaña contra la proscripción y promueva la candidatura de la expresidenta.

El eventual dictamen internacional representará un terremoto político en un contexto signado por la reconfiguración del peronismo —tras un 17 de octubre que mostró al movimiento dividido—, con Axel Kicillof impulsando su armado nacional, Sergio Massa a la expectativa cercano a CFK y Máximo Kirchner consolidando vínculos con la dirigencia de todo el país.

En menos de 20 días, la resolución de la ONU inclinará la balanza y dará inicio formal al tramo más intenso del calendario preelectoral.