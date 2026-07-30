La Organización de las Naciones Unidas (ONU) puso en marcha un proceso para elaborar un plan integral de reconstrucción de las zonas más afectadas por los terremotos que golpearon el norte de Venezuela. Durante los próximos 60 días, especialistas recorrerán las áreas devastadas para relevar daños y establecer las prioridades de recuperación.

La iniciativa contempla la participación de equipos técnicos nacionales e internacionales que analizarán el impacto del desastre sobre viviendas, infraestructura, servicios públicos, hospitales, escuelas y la actividad económica. Con esa información se elaborará un informe que servirá de base para definir las inversiones y las acciones necesarias en la etapa de reconstrucción.

Daños millonarios y una reconstrucción de largo plazo

Según estimaciones del Banco Mundial, los terremotos provocaron daños materiales por unos 19.600 millones de dólares, aunque el costo total de la reconstrucción podría ser considerablemente mayor al incluir obras de infraestructura y edificaciones con mayores estándares de seguridad sísmica.

Los organismos internacionales advirtieron que la recuperación demandará varios años y requerirá coordinación entre el Gobierno venezolano, agencias de cooperación y entidades financieras internacionales.

El objetivo del plan

El informe que elaborará la ONU buscará identificar las necesidades más urgentes de la población y establecer un cronograma de reconstrucción con prioridades claras. Entre los ejes figuran la recuperación de viviendas, hospitales, escuelas, rutas y redes de servicios básicos, además de medidas para fortalecer la prevención ante futuros desastres naturales.