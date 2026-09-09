Las motos eléctricas comienzan a ganar espacio en San Juan, impulsadas por una mayor oferta, el ahorro frente a los vehículos a combustión y el interés de nuevos usuarios. Fernando Lucero, de Motos Lucero; Gonzalo Rubia, de Valdivia Automotores; y Cintia Sánchez, coordinadora general de Emicar, explicaron cómo evoluciona el mercado, cuánto cuestan, qué mantenimiento requieren y qué exige la normativa para circular.

"Es un mercado que, si bien a nivel nacional es incipiente, está recién comenzando y creciendo de a poco. Los sanjuaninos se han volcado en este sentido, aunque todavía de manera gradual", explicó Lucero a DIARIO HUARPE.

El empresario destacó que buena parte del crecimiento se produce por recomendación entre usuarios. "Viene por el boca a boca. Una persona compra una moto y, al poco tiempo, llega un amigo o un familiar. Eso demuestra que el producto empieza a generar confianza".

Rubia coincidió con esa tendencia. "El mercado viene evolucionando muchísimo con la parte eléctrica. La gente consulta y, cuando le explicás cómo funciona el producto, inmediatamente toma la decisión de sumarse. Es la evolución y lo eléctrico es el futuro", sostuvo.

Fernando Lucero, dueño de Motos Lucero. Foto: DIARIO HUARPE.

Ahorro y mantenimiento

Según Lucero, la diferencia frente a una moto convencional aparece en varios aspectos. "Hay tres grandes ventajas: no se paga patente, prácticamente no tiene mantenimiento y se elimina el gasto de combustible", señaló.

En ese sentido, explicó que las unidades eléctricas patentables igualmente cuentan con documentación y placa, pero actualmente existen beneficios impositivos en San Juan. También remarcó que no utilizan aceite, filtros ni otros elementos vinculados al mantenimiento de un motor convencional.

"Una moto eléctrica, en un año o año y medio, ya la estás amortizando con respecto a una moto convencional solamente por el ahorro en esos tres puntos", afirmó.

Foto: DIARIO HUARPE.

Precios, autonomía y batería

En cuanto a los valores, Lucero indicó que existe una amplia variedad. "En Motos Lucero tenemos un abanico grande de productos eléctricos. Puedo decir que van de $1.000.000 a $8.000.000", detalló.

Sobre las baterías de litio, estimó una duración de entre 3 y 4 años para determinados modelos. "Estamos hablando de baterías de aproximadamente 800 ciclos de carga. Para una batería que tiene una autonomía de 50 kilómetros, eso representa unos 3 o 4 años", explicó.

Rubia describió un modelo con 60 kilómetros de autonomía y una velocidad limitada a 29 kilómetros por hora. “La recarga se hace en un enchufe común de tres patitas y demora entre dos horas y media y tres horas”, indicó. A su vez, Lucero dijo: "Muchas unidades tienen batería extraíble, por lo que incluso se puede sacar y cargar en otro lugar".

Foto: DIARIO HUARPE.

Qué dice la normativa

Sánchez, de Emicar, explicó que las motos eléctricas se clasifican según su potencia. "Las categorías se dividen en cilindradas o watts. En el caso de las motos eléctricas, entran por watts", indicó.

La funcionaria detalló que existen categorías A12, A13 y A14 según la potencia correspondiente y aclaró que estos vehículos pueden contar con licencia cuando están homologados y registrados.

En cambio, sobre los monopatines eléctricos, señaló: "No entran dentro de lo que es un ciclomotor. Por ahora no tienen licencia de conducir, pero sí tienen que contar con elementos de protección, como casco, rodilleras y chaleco refractario".