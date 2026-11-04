La opinión del papa León XIV sobre el uso de la inteligencia artificial

Por Constanza Cilley

Latinoamérica21 - Especial para HUARPE

El papa León XIV publicó Magnifica Humanitas, su primera encíclica, dedicada íntegramente a la inteligencia artificial y a la custodia de la persona humana en la era digital. La decisión tiene peso simbólico e histórico: coloca a la IA en el centro de las preocupaciones morales y sociales de nuestro tiempo, retomando una tradición inaugurada por León XIII con Rerum Novarum, en 1891, cuando la Iglesia decidió intervenir frente a las transformaciones producidas por la Revolución Industrial.

La coincidencia temporal con los datos más recientes del WIN World AI Index 2026 —un estudio realizado por WIN y Voices! sobre casi 40.000 personas en 44 países— invita a una conversación particularmente reveladora. Leerlos juntos ilumina, ya que los números muestran con precisión empírica aquello que la encíclica nombra con categorías filosóficas y éticas.

Lo que muestran los datos ya no es una etapa de experimentación tecnológica, sino el pasaje a un mundo que empezó a depender de la IA como parte de la vida cotidiana. En apenas un año, la adopción global de inteligencia artificial pasó del 62% al 74%, mientras que el uso frecuente o diario creció 24 puntos. El mundo dejó de probar la IA: comenzó a incorporarla como hábito cotidiano para buscar información, planificar, trabajar, analizar y crear.

León XIV interpreta este fenómeno a través de una imagen bíblica poderosa: la Torre de Babel. En Magnifica Humanitas, Babel representa una construcción impulsada por una sola lógica, una sola dirección y una pretensión de autosuficiencia que termina erosionando la verdadera comunicación humana. No se trata de una condena de la tecnología —la encíclica reconoce explícitamente que la técnica forma parte de la historia humana—, sino de una advertencia sobre la velocidad sin discernimiento. “La mayoría de las personas permanece a la espera, observa desde lejos y simplemente aguarda a que todo salga bien”, escribe León XIV. Los datos parecen confirmar ese diagnóstico: la adopción crece mucho más rápido que la discusión pública sobre sus consecuencias.

Tres claves de la encíclica Magnífica Humanitas

Y si hay algo que los datos permiten medir con precisión son justamente los miedos que la encíclica intenta nombrar. Magnifica Humanitas identifica tres grandes preocupaciones:

* La desinformación

* El impacto sobre el trabajo

* La concentración de poder tecnológico en manos privadas.

La desinformación encabeza los temores globales: el 73% de los usuarios de IA en el mundo teme que estas tecnologías puedan crear y difundir información falsa. En América Latina, países como México, Venezuela y Paraguay aparecen entre los más preocupados. No es el miedo de quienes desconocen la tecnología: es el miedo de quienes la usan todos los días y conocen su capacidad para producir textos, imágenes y contenidos cada vez más difíciles de distinguir de la realidad.

Pero la encíclica va incluso más lejos. León XIV insiste en que la IA no puede pensarse como una herramienta neutral. Todo sistema técnico incorpora prioridades, criterios y formas de clasificar la realidad: lo que mide, lo que ignora, lo que considera relevante y aquello que optimiza. La discusión, entonces, es también es cultural y política: quién define los criterios con los que estas herramientas organizan el mundo y moldean aquello que las sociedades consideran verdadero.

El segundo gran temor es el trabajo. El 65% de los usuarios globales teme que la IA pueda reemplazar empleos humanos. En México y Chile esa preocupación es todavía más alta. León XIV retoma aquí una idea central de la tradición social de la Iglesia: el trabajo no es solamente un medio de subsistencia sino una dimensión constitutiva de la dignidad humana.

La tercera preocupación es quizás la más estructural: la concentración de poder tecnológico. “En el pasado, eran principalmente los estados los que impulsaban y orientaban la innovación”, escribe León XIV. “Hoy, en cambio, los principales motores del desarrollo son actores privados, a menudo transnacionales”. La encíclica advierte así sobre una gobernanza profundamente asimétrica, donde empresas tecnológicas adquieren capacidades de influencia superiores a las de muchos gobiernos.

Inteligencia artificial y desigualdades

En América Latina, además, la expansión de la IA no dibuja un mapa homogéneo sino una región partida entre líderes y rezagados. Paraguay, México y Ecuador aparecen clasificados entre los líderes globales en adopción e integración de IA, junto con India y China. Colombia, Venezuela y Chile son “desafiadores en ascenso”: reconocen el valor funcional de la IA, pero aún no se han comprometido emocionalmente con ella.

Mientras tanto, Argentina, Brasil y Perú son definidos como “adoptantes cautelosos”: países con alta infraestructura y conocimiento, pero también con una actitud más crítica y funcional frente a la tecnología.

Esta heterogeneidad regional también tiene implicancias éticas. León XIV recupera una preocupación ya presente en el documento vaticano Antiqua et Nova: la desigualdad de acceso como problema central. No se trata solo de quién utiliza IA y quién no. Se trata también de quién participa en la definición de sus reglas, valores y límites.

Pero quizás la dimensión más profunda no sea tecnológica sino humana. Más allá de los miedos instrumentales —desinformación, empleo o seguridad— emerge una transformación más silenciosa: la de los vínculos.

Un estudio reciente de Voices! en Argentina muestra que la importancia asignada a las relaciones humanas cayó del 89% al 81% entre 2019 y 2025. En ese contexto, el 31% de los argentinos afirma haber conversado con sistemas de IA sobre temas personales o emocionales. El fenómeno es especialmente fuerte entre jóvenes y entre personas menos satisfechas con sus relaciones humanas.

Inteligencia artificial y comunicación humana

La encíclica ofrece un marco particularmente potente para leer estos datos. León XIV advierte que “la imitación artificial de una comunicación humana positiva” puede generar “la falsa impresión de estar en una relación con un auténtico sujeto personal”. Y agrega una advertencia todavía más profunda: el riesgo no es solamente que una persona crea estar hablando con alguien real, sino que pierda progresivamente el deseo mismo de buscar al otro.

Los datos sugieren que la IA llegó a un terreno relacional ya fragilizado y que comienza a ocupar funciones tradicionalmente humanas: escuchar, acompañar, conversar. Eso es exactamente lo que la encíclica pide no naturalizar sin reflexión crítica.

Ahí aparece una de las grandes paradojas de este momento histórico. A medida que la adopción de IA crece, también persisten niveles elevados de preocupación y desconfianza. Las personas usan más estas tecnologías, reconocen su utilidad y hasta disfrutan experimentarlas, pero al mismo tiempo mantienen dudas profundas sobre sus consecuencias sociales y culturales.

Para pensar esa tensión, León XIV recurre finalmente a dos imágenes bíblicas: Babel y la reconstrucción de Jerusalén por Nehemías. La primera representa la tecnología entendida como proyecto de autosuficiencia. La segunda propone una reconstrucción colectiva basada en la cooperación y el cuidado de los vínculos.

Los datos muestran que el mundo decidió adoptar masivamente la inteligencia artificial. La pregunta que deja abierta la encíclica —y que los números por sí solos no pueden responder— es si esa adopción se está pareciendo más a Babel o más a Nehemías.

Es, quizás, una de las preguntas más importantes de nuestro tiempo.