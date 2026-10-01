La oposición de 9 de Julio puso la lupa sobre el intendente Daniel Banega por un viaje al exterior realizado entre el 8 y el 15 de septiembre. Los concejales Daniel Bazán y Belén Lencina presentaron un pedido de informes para que el jefe comunal detalle el destino, el motivo de la salida y los recursos utilizados durante el viaje.

El escrito fue presentado el 29 de septiembre y dirigido al intendente Eduardo Daniel Banegas Allende. Allí los ediles solicitaron “la documentación correspondiente al viaje realizado por usted”, con indicación “clara y precisa” del destino y del motivo del viaje.

Además, reclamaron una copia fiel del expediente de viáticos, con sus respectivos montos, y de los pasajes aéreos utilizados, incluyendo el destino.

Bazán explicó que el objetivo de la presentación es conocer con precisión cómo fue el viaje institucional y cuánto dinero demandó para las arcas municipales.

“Es para saber a dónde fue como viaje institucional y cuánto gastó”, sostuvo el concejal opositor a DIARIO HUARPE.

El pedido adquiere además una particularidad porque, según señaló Bazán, Banega firmó un decreto mediante el cual cedió temporalmente el Ejecutivo municipal a la presidenta del Concejo Deliberante, Elizabeth Sánchez, para que quedara a cargo de la gestión durante el período comprendido entre el 8 y el 15 de septiembre.

Ese período coincide con las fechas sobre las que los concejales solicitan información, por lo que la oposición busca conocer qué destino tuvo el intendente, bajo qué motivo realizó la salida y cuáles fueron los gastos afrontados por el municipio.

Qué documentación le reclaman al intendente

El pedido presentado por Bazán y Lencina apunta específicamente a obtener documentación oficial que permita reconstruir el viaje. Los concejales solicitaron el expediente de viáticos con los montos correspondientes y los pasajes aéreos con sus respectivos destinos.

La presentación no formula por sí misma una acusación sobre una eventual irregularidad, sino que reclama información y documentación respaldatoria sobre la salida del intendente.

Bazán planteó que el objetivo es contar con los datos necesarios para conocer cuánto dinero se utilizó y cuál fue el carácter institucional del viaje.

El antecedente

El concejal opositor también recordó que no sería la primera vez que Banega realiza un viaje durante su gestión. Según Bazán, a comienzos del mandato municipal ya se había producido una situación similar con otra salida del intendente.

Ese antecedente forma parte del planteo político de la oposición, que ahora volvió a solicitar información formal sobre una ausencia del jefe comunal y los gastos vinculados a ella.

Mientras tanto, los ediles esperan que el Ejecutivo municipal entregue la documentación requerida para conocer el destino y motivo del viaje realizado entre el 8 y el 15 de septiembre, junto con los viáticos y pasajes correspondientes.