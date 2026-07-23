La oposición sindical dejó atrás las críticas públicas y comenzó a construir una alternativa electoral para disputar la conducción de la CGT Regional San Juan. Con reuniones entre los gremios que integran la Intersindical y una presentación formal para acceder a toda la documentación del proceso electoral, el sector dio el primer paso institucional para intentar enfrentar al actual secretario general, Eduardo Cabello, en las elecciones previstas para el próximo 25 de agosto.

Más que un simple pedido administrativo, la nota presentada ante la conducción de la CGT representa el inicio formal del armado opositor. El objetivo es acceder al reglamento electoral, la convocatoria oficial, el cronograma de la elección, la conformación de la Junta Electoral y toda la documentación vinculada al proceso para preservar el derecho de presentar una lista y controlar el desarrollo de la elección.

En el escrito, los sindicatos sostienen que la información resulta indispensable para garantizar "los derechos de participación, igualdad de oportunidades, publicidad, transparencia y control" y advierten que, si la documentación no es entregada en un plazo de 48 horas, avanzarán con acciones administrativas, estatutarias e incluso judiciales.

La presentación también deja otra señal política. El domicilio legal elegido para recibir la documentación es la sede de la UOM San Juan y el responsable designado es su secretario general, Martín Solazzo. La decisión confirma que el gremio metalúrgico terminó consolidándose como el principal articulador del espacio opositor.

Entre las organizaciones que respaldan la iniciativa aparecen Satsaid, la UOM, el Sindicato de Trabajadores Viales, SUTCA, SOGA, ASEC, Joyep, Aseproc y otros gremios que durante los últimos meses comenzaron a coordinar una estrategia común frente a la conducción cegetista.

De la Intersindical a la disputa por la CGT

El armado opositor es la consecuencia de un proceso que comenzó con la conformación de la Intersindical, integrada por más de 30 organizaciones sindicales que empezaron a marcar diferencias con la conducción de Cabello. Los dirigentes sostienen que la central perdió protagonismo frente a los conflictos laborales y necesita recuperar presencia en defensa de los trabajadores.

La UOM fue uno de los primeros gremios en expresar esa postura. Luego se sumaron Satsaid y el Sindicato de Trabajadores Viales. Ese mismo proceso derivó en la reorganización de Las 62 Organizaciones Peronistas en San Juan, el histórico brazo político del sindicalismo, con la intención de volver a tener influencia dentro del Partido Justicialista y disputar lugares en las listas legislativas de 2027.

Una elección con un favorito

Pese al crecimiento político de la oposición, Eduardo Cabello llega fortalecido al proceso electoral. El secretario general de la Uocra conserva el respaldo de los gremios con mayor cantidad de afiliados y cuenta además con el apoyo explícito de la conducción nacional de la CGT.

El principal condicionante para los disidentes es el propio sistema electoral. El Congreso Electivo distribuye los congresales según la cantidad de afiliados cotizantes de cada sindicato, un mecanismo que favorece ampliamente a las organizaciones de mayor peso.

En ese esquema, Cabello cuenta con el respaldo de UPCN, el sindicato más numeroso de San Juan con unos 25.000 afiliados. También lo acompañan la Uocra, Luz y Fuerza, el SEC, la UDA y otros gremios que ya ratificaron su apoyo, lo que le otorga una ventaja importante en cantidad de congresales.

El mensaje que llegará desde Buenos Aires

La elección se realizará el 25 de agosto, cuando representantes de la CGT nacional desembarquen en San Juan para supervisar el Congreso Electivo y oficializar la renovación de autoridades.

Según pudo reconstruir DIARIO HUARPE, la conducción nacional llegará con una definición política ya tomada: la Regional San Juan continuará con un secretario general único y no habilitará el triunvirato que impulsan los gremios disidentes como mecanismo para incorporar representación de los distintos sectores.

Con ese escenario, la elección aparece prácticamente definida antes del Congreso Electivo. Sin embargo, los gremios opositores decidieron avanzar igualmente. El armado de una lista propia, el pedido formal de la documentación electoral y la reorganización de Las 62 muestran que la apuesta excede la renovación de autoridades: buscan consolidar un nuevo espacio de poder dentro del sindicalismo sanjuanino con capacidad de influir también en las futuras discusiones políticas del peronismo provincial.