La Orquesta Sinfónica de la FFHA-UNSJ presenta "Variaciones" en el Rectorado

La Orquesta Sinfónica de la Facultad de Filosofía, Humanidades y Artes (FFHA) de la Universidad Nacional de San Juan (UNSJ) ofrecerá este jueves 2 de julio un nuevo concierto de su temporada 2026. Bajo el título "Variaciones", la propuesta reunirá dos obras emblemáticas del repertorio sinfónico universal y contará con entrada libre y gratuita.

La presentación comenzará a las 21 en el edificio del Rectorado de la UNSJ, ubicado en Mitre 396, en la ciudad de San Juan, y estará dirigida por el maestro Alfons Reverté.

El programa estará dedicado íntegramente al género de las variaciones, una de las formas más representativas de la música clásica. En la primera parte del concierto se interpretará "Variaciones sobre un tema de Joseph Haydn", Op. 56a, del compositor alemán Johannes Brahms, una de las obras orquestales más reconocidas del período romántico.

La segunda parte estará integrada por las célebres "Variaciones Enigma", Op. 36, del compositor británico Edward Elgar, una composición que retrata musicalmente a distintas personas del entorno del autor y que se convirtió en una de las piezas más importantes del repertorio sinfónico inglés.

Una propuesta abierta a toda la comunidad

El concierto forma parte de las actividades culturales impulsadas por la Universidad Nacional de San Juan y busca acercar la música sinfónica al público en general.

La entrada será libre y gratuita, por lo que no será necesario adquirir localidades para asistir. Desde la organización invitaron a la comunidad a participar de una velada dedicada a dos de las obras más destacadas de la música orquestal, interpretadas por la Orquesta Sinfónica de la FFHA-UNSJ bajo la conducción de Alfons Reverté.