La otra denuncia que realizó Orrego por una cuestión que lo involucró

El gobernador de San Juan, Marcelo Orrego, sumó su segunda denuncia desde que asumió el cargo al iniciar acciones civiles contra un programa televisivo por la difusión de acusaciones que considera falsas e injuriantes. El caso se suma al antecedente reciente de la causa impulsada contra Valentina Olguín por el uso indebido de su identidad fiscal, en una secuencia de episodios que derivaron en intervenciones judiciales.

El primer conflicto judicial que involucró al mandatario provincial durante su gestión tuvo como protagonista a Olguín, denunciada por haber utilizado datos fiscales de terceros para realizar compras en el exterior. La situación se conoció tras detectarse operaciones vinculadas al CUIT de Orrego, quien negó haberlas realizado.

La influencer Valentina Olguín continúa en la mira judicial. (Foto: gentileza).

La investigación se enmarcó en una maniobra más amplia que incluía el uso de identidades fiscales ajenas para eludir restricciones en compras internacionales. A partir de allí, la causa avanzó en la Justicia con el objetivo de determinar responsabilidades y esclarecer el alcance de las operaciones.

El caso tuvo repercusión nacional debido a la utilización de datos de figuras públicas, lo que puso en discusión los mecanismos de control y la seguridad de la información fiscal en operaciones digitales.

La segunda denuncia

Tras ese antecedente, el gobernador avanzó con una nueva presentación judicial, esta vez orientada a un conflicto mediático. La acción está dirigida contra el programa “Telenueve Denuncia”, a partir de la difusión de contenidos que, según el planteo oficial, incluyen acusaciones sin sustento verificable.

En ese marco, se enviaron cartas documento al periodista Tomás Méndez, a la productora Telearte y al Grupo Octubre, con el objetivo de exigir una rectificación pública o la presentación de pruebas que respalden lo difundido.

La presentación sostiene que las afirmaciones emitidas fueron expuestas como hechos ciertos y que afectan el honor y la reputación del mandatario, por lo que se considera que exceden los límites del ejercicio de la libertad de expresión.