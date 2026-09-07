La otra versión del ataque a hachazos que sacudió Santa Lucía

El violento episodio ocurrido durante la madrugada del domingo en Santa Lucía, que terminó con dos hombres internados tras un enfrentamiento en el que se utilizaron armas blancas y un hacha, sumó ahora una nueva versión de los hechos. Fabiana, pareja de Franco Ezequiel Rodríguez, habló públicamente y aseguró que su marido fue víctima de una agresión cuando fue a reclamar el pago de unas zapatillas.

El hecho ocurrió en inmediaciones de avenida Benavídez y calle Chacabuco. Según la información difundida inicialmente a partir del procedimiento policial, Ricardo Javier Martínez, de 38 años, y Franco Rodríguez, de 36, terminaron heridos y fueron trasladados al Hospital Rawson. Martínez se encontraba cumpliendo una condena bajo la modalidad de prisión domiciliaria. La investigación busca establecer cómo se inició la violenta pelea y qué responsabilidad tuvo cada uno de los involucrados.

Sin embargo, Fabiana dio una versión diferente sobre el origen del conflicto. Según relató, Rodríguez y su familia conocían a las personas involucradas porque les habían vendido distintos productos, entre ellos zapatillas y golosinas.

De acuerdo con su testimonio, su marido había ido a reclamar el dinero correspondiente a dos pares de zapatillas que habían quedado sin pagar. “Mi marido salió a cobrar la plata y ya no volvió a casa”, expresó la mujer, quien aseguró que posteriormente fue informada de que Rodríguez se encontraba internado y había perdido mucha sangre a causa de las heridas.

Fabiana sostuvo que, según lo poco que pudo hablar con su pareja, durante la discusión apareció un hacha y se produjo la agresión. Además, cuestionó la versión que señala a Rodríguez como responsable inicial del ataque y pidió que se incorporen las imágenes de cámaras de seguridad de la zona para esclarecer lo sucedido.

Pero el temor de la familia no terminó con el enfrentamiento. La mujer denunció que recibió amenazas de muerte y aseguró que también amenazaron a sus hijos. Según su relato, le advirtieron que podían atacar a su hija y esperar a su hijo cuando fuera a la escuela.

La situación, siempre según la denuncia de Fabiana, continuó incluso en el Hospital Rawson, donde familiares de ambos protagonistas protagonizaron posteriormente una gresca. La mujer aseguró que allí también recibió intimidaciones contra ella y su familia.

El caso continúa bajo investigación judicial. Mientras se intenta reconstruir qué ocurrió durante el enfrentamiento de Santa Lucía, las distintas versiones sobre el origen de la pelea deberán ser contrastadas con los testimonios, las evidencias y las imágenes de seguridad que puedan incorporarse a la causa.