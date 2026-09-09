La Oveja Negra y los García celebran 22 años con una gran fiesta

La Oveja Negra y los García celebrará sus 22 años de trayectoria con un espectáculo especial en el Teatro Oscar Kummel, en Rawson. La presentación será el próximo sábado 12 de septiembre, desde las 21, y reunirá canciones que forman parte de la historia del grupo.

La banda llega a este aniversario después de más de dos décadas de ensayos, grabaciones, shows y extensas giras que la llevaron a recorrer distintos puntos de Argentina, Chile, México y otros países de Latinoamérica. Durante ese recorrido, el grupo cosechó vínculos y amistades que, según destacaron sus integrantes, forman parte de un viaje que continúa.

La propuesta del aniversario estará centrada en las canciones más importantes del repertorio de La Oveja Negra y los García como autores y compositores, en una noche pensada para repasar parte del camino recorrido junto a su público.

“22 años que forman parte de un viaje interminable”, expresaron desde la banda al anunciar el festejo, al tiempo que agradecieron a quienes acompañaron su recorrido artístico y señalaron: “La banda agradece por formar parte de su historia”.

La celebración también contará con la participación de la banda invitada C-K2 y una peñita a cargo de Tomy Puebla y Pablo Agüero, que aportarán música en vivo a la propuesta.

Además del espectáculo musical, el evento tendrá un patio gastronómico con opciones para comer y beber, junto con espacios dedicados al folclore y el vino. La organización anticipó una noche atravesada por la música y el encuentro.

Entradas

Las entradas anticipadas tienen un valor de $10.000 y pueden adquirirse a través de Avantti o mediante consultas al teléfono 264 450-0920.