La Pampa del Leoncito: se negó a pagar la multa por los daños ocasionados

El médico sanjuanino Agustín Añó y Pablo Abraham decidieron recurrir a la Justicia para no saldar la sanción económica vinculada al incidente en la Pampa del Leoncito, en Calingasta. Ante la negativa de los involucrados de afrontar el pago, el fallo emitido por el juez de Paz de Calingasta, Andrés Troche, fue elevado a la Cámara de Apelaciones para su posterior revisión en segunda instancia.

El suceso aconteció el 8 de agosto de 2026, fecha en que una camioneta Toyota Hilux transitó por un sector no autorizado de la reserva y quedó empantanada en el barro arcilloso. El vehículo permaneció atascado durante 27 días bajo la custodia de Gendarmería Nacional, hasta que una disposición judicial autorizó su remoción el 4 de septiembre.

A raíz de esta falta, la Justicia fijó una sanción de $9231440 en total, encuadrada en la Ley Provincial 571-F destinada a la protección patrimonial de la provincia. La penalización fue individual para Agustín Añó y Pablo Abraham, según detalló Andrés Troche. El proceso mantendrá su trámite judicial regular en la Cámara de Apelaciones hasta que se resuelva la impugnación.

El impacto sobre el ecosistema generó alarma en la comunidad científica. Daniel Flores, licenciado en Biología y doctor en Ciencias Geológicas, remarcó que el terreno se hallaba húmedo durante la incursión de la camioneta. Esta condición ocasionó surcos de hasta 8 centímetros de profundidad, a diferencia de los 2,5 o 3 centímetros registrados en faltas anteriores cometidas por vehículos UTV en suelo seco.

La gravedad del daño radica en los tiempos requeridos para la regeneración del suelo. Daniel Flores precisó que el ritmo de sedimentación anual en la zona es de apenas un milímetro. Bajo esos cálculos, el profesional proyectó que la recuperación del terreno tras el paso de la camioneta demandará aproximadamente 80 años, mientras que las marcas de los UTV tardarían unos 25 años en borrarse.

Por su parte, Paula Santi Malnis, licenciada y doctora en Ciencias Geológicas egresada de la Universidad Nacional de San Juan, definió al espacio como un playa lake o sistema efímero. Explicó que no posee agua constante y depende del flujo estacional de un río. Asimismo, ponderó su valor como Patrimonio Histórico y Natural por su vinculación con el Cruce de los Andes liderado por el general José de San Martín.

Ante la fragilidad del sitio, Juan Ariza, doctor en Ciencias Geológicas egresado de la Universidad Nacional de San Juan, sugirió fortalecer la señalización informativa y estructurar protocolos de ingreso para los visitantes. El profesional instó a promover la concientización ciudadana respecto a la conservación de este patrimonio colectivo.

Frente a esta problemática, la Dirección de Patrimonio Cultural del Ministerio de Turismo, Cultura y Deporte del Gobierno de San Juan avanza en la elaboración del Plan de Manejo y Desarrollo Sostenible de la Pampa del Leoncito. El proyecto busca regular las actividades recreativas, turísticas, científicas y deportivas, sumando a vecinos de Calingasta y prestadores locales en las decisiones del área protegida.

Por el momento, Andrés Troche confirmó que las actividades de turismo en la reserva natural se desarrollan con total normalidad y no se registraron nuevas infracciones en el predio.